الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، أحمد أمين يدخل ديكور مسلسل النص اليوم

أحمد أمين، فيتو
أحمد أمين، فيتو
18 حجم الخط

يبدأ اليوم الفنان أحمد أمين ديكور الحي القديم بمدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير أولى مشاهد الجزء الثاني من مسلسل النص، ويقوم القائمون على الجزء الثاني من مسلسل النص على الانتهاء من التجهيزات النهائية للعمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، لاستمرار التصوير بها لفترة طويلة.

 

وكانت قد حصلت فيتو على صور من التجهيزات النهائية لأسرة العمل داخل مدينة الإنتاج بالحي القديم.

 

وعلى قدم وساق يجري طاقم فريق مسلسل النص للنجم أحمد أمين في جزئه الثاني، على وضع الاستعدادات النهائية لانطلاق تصوير العمل بداية من الشهر المقبل، استعدادا لمشاركته بالموسم الرمضاني 2026.

 

 

 

مسلسل النص الجزء الثاني

وأعلنت الشركة المنتجة عن استقرار عرض مسلسل النص الجزء الثاني في موسم رمضان 2026 حصريا على شبكة قنوات On.

 

أبطال مسلسل النص

 

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي. المسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد أمين النص مسلسل النص النص الجزء الثاني من مسلسل النص مسلسلات رمضان 2026

مواد متعلقة

بسمة وأحمد آمين في صراع مستمر بالجزء الثاني من مسلسل "النص"

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

خطب قبلها 3 مرات والأخيرة طردته يوم كتب الكتاب، تفاصيل صادمة في مقتل «عروس المنوفية»

السياحة والآثار تكشف عن تمثال الملك أمنحتب الثالث بمعبد ملايين السنين

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الأرصاد الجوية: منخفض جوي يؤثر على مصر وسقوط أمطار بهذه المناطق

الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا

أحمد السقا بعد فيديو دعم محمد صلاح: هبطل تمثيل وإرموني في الزبالة

أسعار الذهب اليوم الأحد 14 - 12 - 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والبربون في سوق العبور

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads