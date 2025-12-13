بدء تصوير مسلسل "عاليا" لغادة عبد الرازق الأسبوع الجاري

18 حجم الخط

تتواصل التحضيرات الخاصة بمسلسل “عاليا”، الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، حيث يجتمع فريق عمل المسلسل بشكل يومي لوضع اللمسات النهائية الخاصة بالشخصيات داخل العمل.

ومن المفترض أن ينطلق تصوير المسلسل منتصف الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من بناء الديكورات واختيار أماكن التصوير الخارجية، حتى يعرض العمل في شهر رمضان المقبل.

ويعيد المسلسل التعاون بين الفنانة غادة عبد الرازق والسيناريست أيمن سلامة، بعد سنوات من الابتعاد، على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققاها معًا.

وقال أيمن سلامة في تصريحات سابقة، أن مسلسل عاليا سوف يعيد غادة عبد الرازق لصادرة المشهد الدرامي، وسوف تظهر بشكل مختلف للغاية.

أبطال مسلسل عاليا

مسلسل “عاليا” وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم مثل صبري فواز، نبيل عيسى، بسنت شوقي، وعمرو عابد، حيث تتورط غادة عبد الرازق في محاولة قتل زوجها ضمن الأحداث وتحاول إثبات براءتها، كما تحتوى حلقات المسلسل على مفاجأت كثيرة سوف تكشف عنه أحداثه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.