تنمية المشروعات يطلق نسخة مصغرة من معرض "تراثنا" غدا

18 حجم الخط

تنطلق غدا النسخة المصغرة من معرض “تراثنا” الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مركز سيتي ستارز التجاري بمدينة نصر بمشاركة 240 عارضا من مختلف المحافظات.

حيث تنطلق فعاليات المعرض يوم 1 ديسمبر وتستمر حتى 8 من الشهر ذاته نخ الأمامية للمول أمام بوابات 1، 2، 3 والمطلة على شارع عمر بن الخطاب، يوميا من الساعة 11 صباحا حتى العاشرة مساءً، وتنطلق المرحلة الثانية للمعرض في الفترة من 11 ديسمبر إلى 18 ديسمبر.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز

على إقامة المزيد من المعارض المتخصصة في الفنون والمنتجات التراثية كمحور أساسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية التي أطلقها رئيس الوزراء.

إتاحة المزيد من الدعم لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية

وأكد باسل رحمي قيام الجهاز بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإتاحة المزيد من الدعم لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وإيلاء هذا القطاع أهمية كبيرة للحفاظ على العمالة الماهرة به وتعزيز فرصه في الترويج للهوية المصرية الأصيلة والتنوع الثقافي، وذلك من خلال تقديم التمويل والدعم الفني والتسويقي وإشراكهم في المعارض وفتح منافذ تسويقية جديدة لهم والترويج للمنتجات الحرفية في الداخل والخارج.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: إنه تم إعطاء أولوية المشاركة في معرض تراثنا – سيتي ستارز للعارضين من أصحاب الحرف اليدوية المستوفين لجميع الأوراق الرسمية الخاصة بمشروعاتهم وكذلك الذين بدأوا في توفيق أوضاعهم

وأكد أن توفيق أوضاع المشروعات المقرر مشاركتها في المعرض يجعلها أكثر قدرة على التطور والتعامل مع المؤسسات المالية والبنوك ويمكّنها من الحصول على فرص تسويقية أفضل خاصة من خلال التصدير للخارج مما يضمن لهذه المشروعات الاستقرار والتطور في مناخ قانوني واستثماري آمن ويؤهلها أيضا للاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والتيسيرات الضريبية الواردة في قانون 6/2025.

وأوضح رحمي أن الجهاز حرص على أن تضم النسخة المصغرة من معرض تراثنا العارضين الذين لم يشاركوا بمعرض تراثنا في نسخته السابعة المنعقدة بشهر أكتوبر الماضي مما يتيح الفرصة لعدد أكبر من أصحاب المشروعات للاستفادة من الفرص التسويقية التي يقدمها لهم المعرض سواء من خلال البيع المباشر للجمهور أو إبرام التعاقدات.

وأشار رحمي إلى أن معرض تراثنا سيتي ستارز سينعقد بمشاركة عدد من المؤسسات العاملة في مجال مساندة المشروعات الصغيرة وخاصة المشروعات الحرفية واليدوية من المؤسسات المالية الكبرى والجهات التنموية والمجالس المتخصصة حيث يعتبر البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لهذه الدورة من المعرض كما يشارك في فعالياته كل من مؤسسة حياه كريمة والمجلس القومي للمرأة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.