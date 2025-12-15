الإثنين 15 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: سلمنا أوكرانيا 2 مليون قذيفة مدفعية خلال 2025

أرشيفية
أرشيفية
18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الإثنين أنه سلم أوكرانيا 2 مليون قذيفة مدفعية العام الجاري.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: ضمانات أوكرانيا الأمنية يجب أن تكون قوات وقدرات حقيقية.. واليوم سنقرر بشأن فرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الروسي.

 

الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا ويوافق على تجميد أصول روسيا لأجل غير مسمى

ويوم السبت، ذكرت وكالات أنباء عالمية، ان الاتحاد الأوروبي، وافق على قرار تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة لدى أوروبا، إلى أجل غير مسمى، وهو القرار الذي يفتح الباب أمام استخدام تلك الأموال في تقديم الدعم لأوكرانيا في حربها الدائرة حاليًّا مع روسيا.

ووفق محللين فإن الاتحاد الأوروبي يسعى بقوة لضمان استمرار تمويل كييف خلال الحرب، لأنه يعتبر العملية العسكرية الروسية المتواصلة منذ أكثر من 3 سنوات ضد أوكرانيا، هي تهديد كبير لأمنه وسلامة الدول الأعضاء في الاتحاد، وأضاف المحللون أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم، استغلال جزء من الأموال السيادية الروسية المجمدة، في تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا باعتبارها حائط الصد الأول ضد روسيا.

ووفق التقارير التي أوردتها وكالات الأنباء العالمية بهذا الشأن، فإن الخطوة الأولى التي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي، تتمثل في تجميد 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية ما دامت اقتضت الحاجة، بدلًا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد، ومن شأن هذه الخطوة أن تحرم المجر وسلوفاكيا، اللتين تربطهما بموسكو علاقات أوثق مقارنة بغيرهما من دول الاتحاد، من ممارسة حقهما في الاعتراض على تمديد التجميد مستقبلًا، مما يمكن أن يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة الأموال إلى روسيا.

 

تجميد الأصول لأجل غير مسمى

يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضًا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.

ولن تسدد أوكرانيا القرض إلا عندما تدفع روسيا تعويضات الحرب لكييف، مما يجعل القرض فعليًّا بمنزلة منحة مسبقة تمول من مدفوعات التعويضات الروسية المستقبلية.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.

