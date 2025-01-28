مدرب زيمبابوي يحذر من خبرة مصر في أمم إفريقيا 2025

تحدث مايكل نيس مدرب منتخب زيمبابوي عن قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، في الفترة بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026 .

مدرب زيمبابوي يتحدث عن مواجهة مصر

وقال مايكل نيس مدرب منتخب زيمبابوي في تصريحات صحفية: "نحن نحترم خصومنا، لكننا لا نخاف، سنواجه اختبارًا أمام خبرة مصر، ديناميكية جنوب إفريقيا وانضباط أنجولا التكتيكي، لكننا أثبتنا أنفسنا في التصفيات".

وواصل تصريحاته: "هدفنا هو التقدم إلى ما هو أبعد من مرحلة المجموعات وجعل زيمبابوي فخورة".

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، رفقة كل من جنوب إفريقيا، أنجولا وزيمبابوي.

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