الخميس 11 ديسمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البحوث الفلكية تكشف موعد شهر رجب 1447 هجريا

رؤية هلال رجب، فيتو
أعلن الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية موعد شهر رجب 1447 هجريًّا.

 

شهر رجب 1447 هجريًّا

ووفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس يولد هلال شهر رجب 1447 هجريًّا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 3:45 صباحًا قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت الموافق 29 جمادى الآخرة و20 ديسمبر (يوم الرؤية).

 

مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأولى بماليزيا

البحوث الفلكية تكشف ظروف رؤية هلال ربيع الأول


رؤية هلال رجب

ويبقى الهلال الجديد فى سماء  مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة وفي القاهرة 10 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية ويبقى فى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية  لمدد تتراوح بين 8:14 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى  لمدد تتراوح بين (1:26 دقيقة)عدا أنقرة بتركيا التى يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس وبذلك تكون غرة شهر رجب 1447 هجريا فلكيًّا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025.

