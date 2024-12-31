الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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دين ودنيا

أدعية وأذكار لا تفوتك مع دخول شهر رجب الأصب

دعاء شهر رجب
دعاء شهر رجب

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” مجموعة من الأدعية بالتزامن مع إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا.

موعد غرة شهر رجب 

وأعلنت دار الإفتاء أن اليوم الثلاثاء هو آخر أيام شهر جمادى الآخر، وأن غدا الأربعاء الأول من يناير هو غرة شهر رجب لعام 1446 هجريا.

دعاء استقبال شهر رجب 

وجاء نص الدعاء كالتالي: “اللهم في أول ليلة من شهر رجب الأصب".
“اللهم إنا نسألك حبَّك وحبَّ مَن يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحبَّ إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين”.

"اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون".


“اللهم أعنَّا على ما ينجينا، وأمِّنا ممَّا يخيفنا، وارزقنا شوق الصالحين إلى ما شوَّقتهم إليه يا أرحم الراحمين”.

دعاء أول ليلة من شهر رجب 


اللهمَّ يا عظيم السلطان، ويا قديم الإحسان، ويا دائم الإنعام، لا تحرمنا من معيَّتك واجعلنا معك دائمًا وأبدًا يا رب العالمين.

اللهم يا باسط الأرزاق، ويا منزل الخيرات، ويا واسع العطاء، ويا دافع البلاء، ويا سامع الدعاء، نسألك أن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين.


اللهم يا حاضرًا ليس بغائب، ويا موجودًا عند الشدائد، ويا خفي اللطف، نسألك أن تلطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير يا واسع يا كريم يا رب العالمين.


اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يُضام، فإنه لا يهْلَكُ من أنت رجاؤه، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قلَّ عندها شكرنا، فيا رب لا تحرمْنا من نعمك بسبب تقصيرنا في شكرك يا رب العالمين.
يا ربنا كم من بليَّة ابتليتنا بها قلَّ عندها صبرنا فلا تخذلنا فأنت رجاؤنا، اللهمَّ ثبِّت رجاءك في قلوبنا واقطعنا عمَّن سواك حتى لا نرجو أحدًا غيرك يا أرحم الراحمين.


اللهم حبِّب إلينا طاعتك، فتصبح عندنا لذة وحياة متجددة لا عادة جامدة يا رب العالمين.

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