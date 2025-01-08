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الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

شهر رجب، فيتو
شهر رجب، فيتو

حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توضيح  فضائل شهر رجب، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” وذلك على النحو التالي: 

فضل شهر رجب


 هو الشهر السابع في التقويم الهجري، وأحد الأشهر الحُرُم التي عظّمَ الحقُّ سبحانه حُرْمَتها.
 

أسماء شهر رجب 

 يسمى شهر رجب بـ«الأصم، والفرد»؛ لأنه انفرد عن بقية الأشهر الحرم، حيث جاءت متواليات وجاء هو منفردًا، كما يسمى برجب مُضَر؛ لأن قبيلة مُضر كانت تعظمه.


يتميَّزُ شهر رجب عن باقي الشهور بحدوث معجزة الإسراء والمعراج يوم السابع والعشرين منه على المشهور.

 

ومن جانبه  أكد الشيخ يوسف محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن  شهر رجب من الأشهر الحرم، التي نبه  النبي - صلى الله عليه وسلم-  على أن اغتنامها في طاعة الله - سبحانه وتعالى. 


وأشار إلى أن اسم “رجب” من الترجيب وهو التعظيم، كما أن  الأشهر الحرم من الأشهر التي يتجلى فيها المولى - سبحانه وتعالى - على عباده باليمن والبركات، حيث يضاعف فيها الأجر والثواب.

الأعمال المستحبة في شهر رجب 

 

وأضاف  الشيخ يوسف محمد  لـ “فيتو” أن شهر رجب يعد بوابة المؤمن لدخول شهر رمضان، فينبغي للعاقل أن يستعد للشهر الكريم من بداية رجب، وعلى المسلم أن يحافظ على الفرائض ويكثر من النوافل.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن على المسلم أن يكثر من الصيام في شهر رجب لأنه من أحب العبادات إلى المولى - سبحانه وتعالى.


 

 

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