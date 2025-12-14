الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمرو وهبة بعد تصريحات أحمد السقا: الناس بقت عنيفة والموضوع خرج بره إطار الهزار

عمرو وهبة، فيتو
عمرو وهبة، فيتو
18 حجم الخط

علق الفنان عمرو وهبة على تصريحات الفنان أحمد السقا مع الإعلامي عمرو أديب حول الانتقادات اللاذعة من الجمهور عقب فيديو دعمه للاعب المنتخب وفريق ليفربول محمد صلاح.

وقال الفنان عمرو وهبة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بمناسبه موضوع احمد السقا وعلمًا بأنى من أكتر الناس اللى بتحب الهزار والسف وأصلًا أحد أسباب إنى بقيت ممثل فيديو هزار عملته على أحمد السقا وهو بنفسه شيره ساعتها وخلانى اتعرفت". 

وتابع الممثل: "ومع إنى خلاص نحست واتعودت بس الناس فعلًا بقت عنيفة ومتحفزة ومش بتفوت حاجة والموضوع خرج بره إطار الهزار وبقى خناق بس".  

وأكد وهبة أنه يتعرض لمثل هذه التعليقات المسيئة باستمرار، موضحًا: "واللى هياخد لفه فى الكومنتات عندى ايًا كان محتوى البوست هيفهم قد إيه الموضوع بقى صعب".

أحمد السقا يتساءل عن سبب الهجوم عليه بعد فيديو دعم محمد صلاح 

وأوضح الفنان أحمد السقا مساء أمس مع الإعلامي عمرو أديب أنه صعب عليه أن يتعرض لهذا الهجوم بعد فيديو دعم محمد صلاح، قائلًا: "صعبت عليا نفسي 6 ساعات الواحد اتنشر عرضه، ليه يتعمل معايا كده؟ الناس طلعت توجه لي إهانة ليه؟ أقل إهانة عقابها 3 سنين سجن". 

وأكد السقا أنه لن يقدم بلاغات ولن يضر أحدًا، وأنه مسامح، مشددًا على أن نيته كانت صادقة وعفوية.

أحمد السقا: دعمت محمد صلاح بعفوية وصدق 

وأفاد السقا بأن الفيديو كان هدفه دعم محمد صلاح والتحدث بعفوية وصدق، وليس لأي أغراض أخرى، قائلًا: "أنا مش مختل عشان أخاطب مجلس إدارة نادي ليفربول"، في إشارة إلى أن رد فعله كان نابعًا من حبه واهتمامه باللاعب المصري.

واختتم أحمد السقا تصريحاته قائلًا: "أنا ممكن بكره الصبح أبطل تمثيل وأقطع كارنيه النقابة، لو مش عايزيني إرموني في الزبالة"، مؤكدًا أنه مستعد لتحمل أي موقف ولكنه يرفض الإساءة الشخصية أو الانتقادات الظالمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان عمرو وهبة عمرو وهبة النجم أحمد السقا الأعلامي عمرو أديب أحمد السقا

مواد متعلقة

أول تعليق لرسام "المليجي بالكمامة" على ظهور اللوحة خلف أحمد السقا

أحمد السقا بعد فيديو دعم محمد صلاح: هبطل تمثيل وإرموني في الزبالة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

بعد شائعة نقصه بالأسواق، أسعار الزيت التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

رئيس الوزراء يتابع زيادة الخدمات والأنشطة بالمحافظات الحدودية

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالحصول على فرصة عمل جديدة

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads