عمرو وهبة بعد تصريحات أحمد السقا: الناس بقت عنيفة والموضوع خرج بره إطار الهزار

علق الفنان عمرو وهبة على تصريحات الفنان أحمد السقا مع الإعلامي عمرو أديب حول الانتقادات اللاذعة من الجمهور عقب فيديو دعمه للاعب المنتخب وفريق ليفربول محمد صلاح.

وقال الفنان عمرو وهبة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بمناسبه موضوع احمد السقا وعلمًا بأنى من أكتر الناس اللى بتحب الهزار والسف وأصلًا أحد أسباب إنى بقيت ممثل فيديو هزار عملته على أحمد السقا وهو بنفسه شيره ساعتها وخلانى اتعرفت".

وتابع الممثل: "ومع إنى خلاص نحست واتعودت بس الناس فعلًا بقت عنيفة ومتحفزة ومش بتفوت حاجة والموضوع خرج بره إطار الهزار وبقى خناق بس".

وأكد وهبة أنه يتعرض لمثل هذه التعليقات المسيئة باستمرار، موضحًا: "واللى هياخد لفه فى الكومنتات عندى ايًا كان محتوى البوست هيفهم قد إيه الموضوع بقى صعب".

أحمد السقا يتساءل عن سبب الهجوم عليه بعد فيديو دعم محمد صلاح

وأوضح الفنان أحمد السقا مساء أمس مع الإعلامي عمرو أديب أنه صعب عليه أن يتعرض لهذا الهجوم بعد فيديو دعم محمد صلاح، قائلًا: "صعبت عليا نفسي 6 ساعات الواحد اتنشر عرضه، ليه يتعمل معايا كده؟ الناس طلعت توجه لي إهانة ليه؟ أقل إهانة عقابها 3 سنين سجن".

وأكد السقا أنه لن يقدم بلاغات ولن يضر أحدًا، وأنه مسامح، مشددًا على أن نيته كانت صادقة وعفوية.

أحمد السقا: دعمت محمد صلاح بعفوية وصدق

وأفاد السقا بأن الفيديو كان هدفه دعم محمد صلاح والتحدث بعفوية وصدق، وليس لأي أغراض أخرى، قائلًا: "أنا مش مختل عشان أخاطب مجلس إدارة نادي ليفربول"، في إشارة إلى أن رد فعله كان نابعًا من حبه واهتمامه باللاعب المصري.

واختتم أحمد السقا تصريحاته قائلًا: "أنا ممكن بكره الصبح أبطل تمثيل وأقطع كارنيه النقابة، لو مش عايزيني إرموني في الزبالة"، مؤكدًا أنه مستعد لتحمل أي موقف ولكنه يرفض الإساءة الشخصية أو الانتقادات الظالمة.

