مرشح اليمين المتطرف يفوز برئاسة تشيلي

18 حجم الخط

أظهرت النتائج الرسمية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في تشيلي، حصول المرشح اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست على 58 بالمئة من الأصوات، في حين أقرت منافسته اليسارية بالهزيمة.

وبعد فرز أكثر من 10 ملايين صوت، أي نحو 70 بالمئة من إجمالي بطاقات الاقتراع، حقق كاست تقدما واضحا على جانيت خارا، العضو في الحزب الشيوعي التي ترأس ائتلافا يساريا واسعا.

وأقرت خارا البالغة 51 عاما بالهزيمة أمام منافسها، قائلة في منشور على منصات التواصل الاجتماعي إن الناخبين "تحدثوا بصوت عال وواضح"، وإنها أرسلت تهنئة للرئيس المنتخب متمنية له التوفيق.

وركز كاست الكاثوليكي المحافظ في حملته الانتخابية على مكافحة الجريمة في تشيلي، كما وعد بترحيل ما يقرب من 340 ألف مهاجر غير نظامي، معظمهم من الفنزويليين.

ويجاهر كاست بتأييده لـ"الديكتاتورية العسكرية"، وقال إنه كان سيصوت للزعيم الراحل أوغستو بينوشيه لو كان الأخير لا يزال على قيد الحياة.

وفي الجولة الأولى التي جرت في 16 نوفمبر، حصل كل من المرشحين على ربع الأصوات، مع تقدم طفيف لليسار، لكن جميع مرشحي اليمين مجتمعين حصدوا 70 بالمئة من الأصوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.