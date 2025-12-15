مصرع شاب وإصابة آخر بطلق ناري في المدينة الصناعية الجديدة بأسوان

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه، وأُصيب آخر بطلق ناري، بمنطقة المدينة الصناعية الجديدة بمحافظة أسوان، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة



تلقى مدير أمن أسوان بلاغا يفيد بمصرع بركات سيد حسين، 25 سنة، متأثرًا بإصابته بطلق نارى، بينما أُصيب إبراهيم عثمان أمين، 27 سنة، بطلق نارى فى الوجه، بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية وتم نقل المصاب على الفور إلى المستشفى تحت إشراف طبى وجثة المتوفى إلى المشرحة العمومية



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار جهات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم.

