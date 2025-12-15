قطاع المسرح ينعي محمد صابر عرب: ترك إرثًا معرفيًا وإنسانيًا سيظل حاضرًا في الوجدان

18 حجم الخط

نعى المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء الثقافي والأكاديمي.

قطاع المسرح ينعى الدكتور محمد صابر عرب

وجاء في بيان قطاع المسرح: “لقد كان الفقيد قامة علمية وثقافية بارزة، أسهم بفكره وجهده في إثراء الحياة الثقافية ودعم الفنون والحفاظ على الهوية الحضارية تاركًا إرثًا معرفيًا وإنسانيًا سيظل حاضرًا في وجدان الأجيال”.

وتابع البيان: “ستُقام صلاة الجنازة على روحه الطاهرة بعد صلاة الظهر يوم الإثنين 15 ديسمبر بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

الدكتور محمد صابر عرب

وُلد الدكتور محمد صابر عرب عام 1948، وعُرف بتفوقه الأكاديمي كأستاذ لتاريخ العرب الحديث في جامعة الأزهر، وحصل على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية عام 2024، واختير شخصية العام الثقافية بالشارقة عام 2017.

شغل مناصب عدة، من أبرزها وزير الثقافة ورئيس دار الكتب والوثائق القومية، وأسهم في إثراء المكتبة العربية بعدد كبير من المؤلفات في التاريخ والسياسة والفكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.