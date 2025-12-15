شخصية صدقي صخر في "لا ترد ولا تستبدل" تثير الجدل على السوشيال ميديا، زوج مثالي أم لغز غامض؟

18 حجم الخط

أثارت شخصية نادر التي يجسدها الفنان صدقي صخر في مسلسل لا ترد ولا تستبدل حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض الحلقات الثلاث الأولى من العمل، حيث انقسمت الآراء بشكل لافت حول طبيعة الشخصية ودوافعها.

ومع تصاعد النقاش، بدا نادر، زوج الفنانة دينا الشربيني في العمل، وكأنه لغز له أكثر من احتمال، فبينما يرى البعض أنه شخصية سلبية وباردة المشاعر وتخفي أسرار لم تكشف بعد، يراه آخرون زوجًا طبيعيًا لا يحمل صفات الشر بقدر ما يعكس نموذجا واقعيا لرجل عملي لا يجيد التعبير عن مشاعره مثل كثير من الأزواج في الواقع.

نادر في لا ترد ولا تستبدل.. زوج مثالي

قطاع من المتابعين اعتبر أن نادر ليس شيطانا، بل زوج مثالي ولكن ليس مطلوب منه القيام بتضحيات كبرى مثل التبرع بكليته لزوجته المريضة، معتبرين أن ردود أفعاله الهادئة نابعة من شخصيته العملية، لا من قسوة أو أنانية متعمدة.

بينما رأت آراء أخرى أن المشكلة الحقيقية في شخصية نادر تكمن في بروده العاطفي والذي أكد عليه اهتمامه بسيارته أكثر من زوجته، حيث إن الزوجة في ظروف مرضها تحتاج إلى الشعور بالخوف واللهفة والدعم النفسي من زوجها، لا الاكتفاء بسرد النصائح الطبية التي يمكن أن تسمعها من الطبيب.

هل هناك سر غامض وراء شخصية صدقي صخر في مسلسل لا ترد ولا تستبدل؟

كما ذهب عدد من المتابعين إلى احتمال آخر وهو أن خلف هدوء نادر سرا خفيا لم يكشف بعد وأنه شيطان وليس مثاليًا على الإطلاق، وهو ما زاد من غموض الشخصية وجعلها محط نقاش مستمر.

وبين من يراه زوجا طبيعيا بل ومثاليًا، ومن يراه شخصية باردة المشاعر وتخفي سرًا، يبقى نادر من الشخصيات التي ستكشف الحلقات المقبلة من “لا ترد ولا تستبدل” عن جوانب جديدة عنها تجيب عن كل هذه التساؤلات.

مواعيد عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل

ويعرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل حصريًا على منصة شاهد VIP، حيث تطرح 3 حلقات كل يوم خميس في تمام الساعة 12 صباحا بتوقيت السعودية، أي الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

وينتمي مسلسل لا ترد ولا تستبدل إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إن عدد حلقاته 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل “لا تُرد ولا تُستبدل”

المسلسل من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج المخرجة مريم أبو عوف التي سبق وأخرجت عددا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل “وش وضهر”، وأول جزئين من مسلسل “ليه لأ”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.