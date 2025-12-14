هل يواجه مجلس الزمالك خطر الاستبعاد بعد بيان النيابة؟ رد حاسم للرياضة

18 حجم الخط

قال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة: إن حل أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر يتطلب مرونة كبيرة من مجلس إدارة النادي، مؤكدًا أن الوزارة أبدت بالفعل مرونة واضحة من جانبها، في محاولة لاحتواء الأزمة والوصول إلى حلول عملية.

ضرورة تحرك الزمالك لإيجاد بدائل حقيقية لأرض النادي

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” أن نادي الزمالك كان ينبغي عليه التحرك مبكرًا لإيجاد حلول بديلة تتعلق بأرض النادي في 6 أكتوبر، بدلًا من ترك الملف يتفاقم عبر السنوات دون حسم واضح، مشيرًا إلى أن التأخر في التعامل مع هذا الملف ساهم في تعقيد الموقف الحالي.

780 مليون جنيه تحصيلات رسمية وأزمة قانونية قيد التحقيق بشأن مجلس الزمالك

وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة إلى أن الزمالك حصل على نحو 780 مليون جنيه من جهات رسمية مرتبطة بأرض النادي في أكتوبر، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أزمة كبيرة لمجلس الإدارة الحالي، خاصة في ظل خضوعه حاليًا لتحقيقات النيابة العامة.

لجنة الكسب غير المشروع تحدد مصير مجلس إدارة الزمالك

وأضاف أن القضية ما زالت قيد الفحص أمام لجنة الكسب غير المشروع المشكلة من قبل النيابة العامة، مشددًا على أن الجميع ينتظر القرار النهائي، والذي قد يترتب عليه تداعيات خطيرة وهزة كبيرة داخل نادي الزمالك، بما ينعكس بشكل مباشر على مستقبله الإداري والرياضي.

بيان النيابة: أموال أرض الزمالك تم تحصيلها وإنفاقها قيد الفحص القانوني

وأوضح الشاذلي أن بيان النيابة العامة أشار بوضوح إلى وجود مبالغ مالية تم تحصيلها وإنفاقها، على أن تحدد لجنة الكسب غير المشروع ما إذا كان هذا الإنفاق قد تم بصورة قانونية أو غير قانونية، مؤكدًا أن الأمر لا يزال في إطار الشبهة ولم يصدر حكم نهائي بعد.

إدانة نهائية من النيابة تعني استبعاد مجلس الزمالك وفق اللائحة

وأكد أن ثبوت إهدار المال العام أو صدور إحالة نهائية وباتة للمحكمة، كما حدث سابقًا في النادي الإسماعيلي، سيترتب عليه وقف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك الحالي، وذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

الرياضة: لا قرارات ضد مجلس حسين لبيب دون إدانة قاطعة من النيابة العامة

وشدد الشاذلي على أن أي إجراء ضد مجلس الإدارة الحالي لن يتم إلا في حال صدور إدانة واضحة وقاطعة من النيابة العامة، مؤكدًا أن بيان النيابة الصادر اليوم يتحدث عن شبهة فقط، سيتم حسمها بعد انتهاء تقرير لجنة الكسب غير المشروع.

أزمات متراكمة في الزمالك منذ 2003 والمجلس الحالي ليس الوحيد

وأوضح أن أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر ليست وليدة المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب، بل هي نتيجة كوارث إدارية متراكمة منذ عام 2003، حيث جرى التعامل بشكل وصفه بـ«الكارثي» مع ملف استغلال الفرع الثاني للنادي.

جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية الأكثر تضررًا

وأشار إلى أن جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية كانوا الضحية الأكبر لسوء إدارة هذا الملف عبر المجالس المتعاقبة، مؤكدًا أن المعاناة استمرت لسنوات دون حلول جذرية.

رسالة ضبط النفس وعدم إصدار بيانات تضر بنادي الزمالك

واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الالتزام والانضباط وضبط النفس خلال الفترة المقبلة، داعيًا مجلس الإدارة إلى تقديم المستندات التي تثبت سلامة موقفه وأوجه الإنفاق المشار إليها في بيان النيابة، مع الامتناع عن إصدار أي بيانات رسمية قد تضر بالنادي، والاكتفاء بالقنوات الرسمية المتمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة.

