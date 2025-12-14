رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يكشف مفاجأة بشأن الأسعار مطلع العام الجديد

18 حجم الخط

أكد جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن حجم المبيعات في السوق انخفض بنحو 40%، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها اتجاه عدد كبير من المواطنين خلال السنوات الماضية إلى شراء الأجهزة الكهربائية وتخزينها، إلى جانب اتساع الفجوة بين دخول المستهلكين وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلًا عن الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأجهزة مؤخرًا.

مواسم التخفيضات تتحول من أداة تنشيط إلى عبء على السوق

وأوضح سدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض على شاشة «القاهرة والناس»، أن مواسم العروض، وعلى رأسها «البلاك فرايدي»، لم تعد تصب في مصلحة السوق كما كان متوقعًا، بل أسهمت في تعميق حالة الركود، حيث بات المستهلكون يؤجلون قرارات الشراء انتظارًا لفترات التخفيض، ما أدى إلى تباطؤ حركة البيع طوال العام.

تجار يبيعون بخسارة وسط ضغوط التكاليف

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن عددًا كبيرًا من التجار اضطر خلال الفترة الحالية إلى بيع الأجهزة بخسارة، في محاولة لتدوير رأس المال ومواجهة تراجع الطلب، مؤكدًا أن هذا الوضع يمثل أزمة حقيقية للقطاع في ظل استمرار ارتفاع التكاليف وثبات معدلات الشراء.

صغار التجار الأكثر تضررًا من الركود

ولفت سدرة إلى أن صغار التجار هم الفئة الأكثر تأثرًا بالأزمة الحالية، نظرًا لضعف قدرتهم على تحمل الخسائر مقارنة بكبار التجار، محذرًا من أن استمرار الركود قد يؤدي إلى خروج بعضهم من السوق إذا لم تتحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

توقعات بانخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بداية العام الجديد

وتوقع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية انخفاضًا بنسبة تصل إلى 10% مع بداية العام الجديد، في محاولة من التجار لتنشيط حركة البيع وتقليل حدة الركود المسيطر على السوق، مؤكدًا أن السوق بحاجة إلى تحفيز حقيقي يعيد التوازن بين العرض والطلب.

