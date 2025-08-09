40 سنة حب، رحلة الأسطى فوزية والحاج مصطفى من مصنع "الصابون السايل" إلى تصليح الأجهزة الكهربائية بقنا (فيديو)

مرتدية جلبابها الصعيدي، ونظارتها التي تكشف لها الرؤية عما هو محيط بجوارها، وتضع على رأسها غطاء الرأس تقلب في الأجهزة القديمة الموجودة في غرفة منزلها القديم، ويجلس إلى جوارها الزوج السبعيني، جمعتهم قصة عشق وغرام لا تنتهي منذ أكثر من 40 عاما تقريبا، الذي أثمر عن 5 بنات تزوجا جميعهن وأصبح لديهما 13 حفيدا وحفيدة.

الزوجان كانا يعملان في صناعة الصابون السائل إلى أن تجاوز هذا الأمر، وأصبحا يعملان في تصليح الأجهزة الكهربائية بعد ارتفاع أسعار المواد الخام لصناعة الصابون السائل وخروج الزوج على المعاش.

“فيتو” التقت الزوجين اللذين أصبحا قصة عبرة بين أهالي مركز قفط جنوب محافظة قنا، بعد أن ذاع صيتهما وأصبحا لسان حال أهالي المحافظة.

محررة فيتو مع الأسطى فوزية

رفيقا الدرب يتجولان بين الزراعات

التقت “فيتو” الأسطى فوزية مصطفى التي تمسك مفكا ذات لون برتقالي وبيدها خلاط كهربائي وهي تقوم بإصلاحه وإلى جوارها زوجها يقف لتنظيم عملية الإصلاح، وقالت: "الحياة بيننا كانت ولا تزال قصة كفاح بدأ منذ 40 عاما تقريبا، كللت بزواج بناتنا الخمسة، وأصبح لدينا أحفاد وحفيدات وهو الأمر الذي يمثل بالنسبة لنا فرحة العمر".

وأضافت: "عمري 67 عاما وزوجي مصطفى 73 عاما، لا أتركه بمفرده في أي مكان ومعانا عربية صغيرة بنروح فيها في كل مكان إحنا الاثنين ونتجول بين القرى والنجوع عندما يطلبنا الزبائن وعندما أغيب يوما عن الذهاب معه الجميع يسأله أين الأسطى فوزية".

وأكدت أن الحياة صعبة ولا يمكن أن يسير شركاء العمر دون الآخر لابد أن نمضي سويا في تلك الحياة ونتخطى الصعاب معا ونتجاوز كل المشكلات حتى لا تقف عائقا في حياتنا.

عمري ما نمت زعلانه منه

وتابعت بخجل وابتسامة: "عمره ما خلاني في يوم بت زعلانة منه، كل حاجة بتخلص في وقتها ممكن نزعل بس من غير كلام أو صوت عالي بنكتفي أننا نكون في حالة صمت يومين أو ثلاثة وبعدها تجري المياه إلى مجاريها، وهو ده الصح بين أي زوجين أو شخصين تربطهما علاقة ود ومحبة ورحمة والرجل هو الذي يحتوي ويطبطب والمرأة مهما عل الامر فهي رد فعل لفعل الرجل لذلك نحن علي مدار سنوات عمرنا لم نترك مساحة للزعل تعكر صفو حياتنا او علاقتنا”.

وأشارت إلى أنها تعلمت تصليح الأجهزة الكهربائية من زوجها وهو الذي كان يساعدها حتى تعلمت وأصبحت تعرف كل شيء.

العادات والتقاليد

واستطردت: "بعد زواج بناتنا كنت أجلس في المنزل بمفردي، ومرة واحدة قررت أن أذهب معه وأكون رفقته، الناس كانوا يستغربون الأمر ولكن بعد ذلك اعتادوا الأمر ".

وأشارت إلى أن النساء كانت تقول لها “انتي رايحة جاية معاها في كل مكان.. سيبه يأخد راحته” لكن زوجي كان سعيدا بوجودي بجواره في العمل.

ومن جانبه قال الزوج إنه هو الذي علمها إصلاح وفك الأجهزة الكهربائية وتركيبها لكنها كانت تخشى التعامل مع الكهرباء لتتركه هو من يتعامل معها.

وتابع: “المرأة هي الحياة وهي الروح الذي يعيش ونعيش فيه، ولم أستمع لأي كلام من أي شخص بشأن خروجها معي، فبعد زواج البنات وسفر البعض منهم أصبحت بمفردها في المنزل ولذا قررت أن اصطحبها معي في كل مكان ونكون رفقة بعضنا البعض”.

