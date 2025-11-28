عروض الجمعة البيضاء 2025، أسعار الأجهزة الكهربائية في مولات 6 أكتوبر (صور)

18 حجم الخط

انطلقت عروض الجمعة البيضاء (البلاك فرايدي) 2025 في المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر، مع تخفيضات على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وشملت العروض هذا العام الشاشات الذكية، والثلاجات، والغسالات، وأجهزة الطهي، والمكانس الكهربائية بأسعار شهدت انخفاضات غير مسبوقة.

تخفيضات على الشاشات تصل إلى 35%

استحوذت الشاشات الذكية (Smart TVs) على النصيب الأكبر من الاهتمام داخل المولات، حيث أعلنت عدة شركات عن تخفيضات وصلت إلى 35%. ومن أبرز الموديلات التي ظهرت في العروض:

تلفزيون توشيبا 55 بوصة (Smart 4K C350RP):

السعر بعد الخصم: 17,499 جنيه بدلًا من 26,999 جنيه.

TCL 65 بوصة (Smart QLED TV P7K – Google TV): السعر بعد الخصم: 25,999 جنيه بدلًا من 35,999 جنيه بنسبة تخفيض 27%.

وجاءت الشاشات المعروضة بمزايا تقنية أبرزها: 4K Ultra HD، جهاز استقبال داخلي، وأنظمة تشغيل حديثة مثل Google TV.

أجهزة المطبخ: بوتاجازات وأفران بأسعار مغرية

شهدت عروض البلاك فرايدي خصومات ملفتة على البوتاجازات من ماركات عالمية، منها:

لا جيرمانيا (La Germania – Supremo Models):

موديلات بـ 5 شعلات بسعر 22 ألف جنيه.

بوتاجاز زانوسي (ZANUSSI ZCG97326XA): مقاس 60×90 سم، 5 شعلات، أمان كامل، معروض بسعر 28,990 جنيه مع ضمان 5 سنوات.

ميكروويف شارب (SHARP) اللون الأسود بسعر 8,680 جنيه.

أسعار الثلاجات والغسالات في الجمعة البيضاء 2025

وجاءت أسعار الأجهزة المنزلية الكبيرة داخل مولات 6 أكتوبر، ضمن عروض الجمعة البيضاء كالتالي:

ثلاجة هايسنس (Hisense FRDG 4DRS 609L): بسعر 89,999 جنيه ضمن عروض الجمعة البيضاء.

ثلاجة Fresh: بعد خصم 21% أصبح سعرها 18,599 جنيه بدلًا من 23,000 جنيه.

ثلاجة Tornado: خصم 23% ليصبح السعر 20,699 جنيه.

غسالة هوفر (HOOVER H-WASH 300 – 8 كجم):

السعر بعد الخصم 15,499 جنيه بدلًا من 19,000 جنيه بنسبة تخفيض 18%.

غسالة فريش (14 كجم): خصم 15% لتصل إلى 7,749 جنيه بدلًا من 9,149 جنيه.

أما عروض المكانس الكهربائية فجاءت خيارات متعددة وأسعار متنوعة ضمن موديلات مختلفة باللونين الأحمر والأخضر، بأسعار تتراوح بين 4,240 جنيه و5,199 جنيه.

إقبال في مولات السادس من أكتوبر

ورغم بدء العروض رسميًا، شهدت المراكز التجارية بمدينة السادس من أكتوبر إقبالًا أقل من المتوقع، وذلك خلال الساعات الأولى من انطلاق تخفيضات البلاك فرايدي، مقارنة بالسنوات السابقة التي عادة ما تشهد ازدحامًا ملحوظًا.

نصائح في الجمعة البيضاء

حذَّر جهاز حماية المستهلك، المواطنين، من الاشتراك في أي مسابقات أو عروض ترويجية تُعلنها بعض الشركات خلال موسم "الجمعة البيضاء" دون التأكد من وجود رقم الإخطار الصادر عن الجهاز داخل الإعلان.

ويُعد إدراج عبارة مثل: "هذه المسابقة تمت بإخطار جهاز حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2025" دليلًا على قانونية المسابقة وخضوعها للضوابط الرقابية.

وأوصى جهاز حماية المستهلك المستهلكين المواطنين بالابتعاد عن الشراء من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير المعتمدة التي ليس لديها أي بيانات (عنوان - رقم تليفون - موقع رسمي -سجل ضريبي ).

عقوبة التخفيضات الوهمية في الأسعار

وقد يلجأ بعض التجار لخداع المواطنين من خلال عروض التخفيضات الوهمية، وفي هذا الصدد، ألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.



