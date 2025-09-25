اتحاد الصناعات يكشف أسباب تفاوت أسعار الأجهزة المنزلية

كشف المهندس بهاء ديمتري، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بــ اتحاد الصناعات، عن أبرز أسباب تفاوت أسعار الأجهزة المنزلية في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن العلامة التجارية تمثل في بعض الأحيان نصف سعر المنتج.

قانون تفضيل المنتج المحلي.. أزمة في التطبيق

وأوضح "ديمتري"، أن قانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية لم يُطبق بالصورة المرجوة حتى الآن.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “العلامة الكاملة” الذي يقدمه محمد الإشعابي، بقناة “الشمس” أن المشكلة تبدأ من مرحلة وضع الشروط والمواصفات في كراسة الشروط، فإذا اشترطت جهة ما أن يكون المنتج من دولة معينة، فإن متخذ القرار لا يملك خيارًا سوى الاستيراد، وبالتالي لا يعد مخالفًا للقانون.

الحل يبدأ من التصميم

ولفت نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية إلى أن ضمان تطبيق القانون يتطلب بدء التفضيل من مرحلة التصميم، أي عند وضع مخطط المشروع أو المنتج يجب أن تكون الأولوية للمكونات المصنوعة محليًا.

وضرب مثالًا بتصميم السيارات، حيث يمكن تعديل التصميم ليتوافق مع الدينامو المصنوع في مصر، بما يتيح منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد.

شراكات بين الشركات الكبرى والمصانع الصغيرة

وأشار "ديمتري" إلى أن العديد من الشركات العالمية الكبرى تتعاون مع المصانع الصغيرة والمتوسطة في مصر، بتمويل الأبحاث، وتوفير الآلات والدعم المالي، مما يعزز الاعتماد على المكون المحلي.

وأكد أن علامات تجارية عالمية بالفعل تصنع منتجاتها في مصر، وتعتمد على مكونات مصرية لتقليل التكلفة الجمركية واللوجستية، مستفيدة من الحوافز التي تقدمها الدولة.

"البراند".. نصف سعر المنتج

وفيما يتعلق بالفروق السعرية بين الأجهزة المنزلية، أوضح أن السبب الرئيسي يكمن غالبًا في البراند أو السمعة التجارية، التي قد تصل قيمتها المضافة إلى 50% من سعر المنتج، حتى وإن تشابهت المواصفات مع منتجات أقل سعرًا.

وعي المستهلك.. مفتاح دعم الصناعة المحلية

ونوه بأن وعي المستهلك يلعب دورًا حاسمًا في دعم الصناعة المصرية، فالكثير من العلامات التجارية العالمية لا تُصنَّع بالكامل في الخارج، بل تستعين بمكونات مصرية.

وأضاف أن المستهلك الواعي سيدرك أن السعر المرتفع لا يعني بالضرورة جودة أفضل، وأن الأهم هو القيمة الحقيقية للمنتج وجودته، وليس مجرد العلامة التجارية.

