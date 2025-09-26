بسبب موسم الدراسة، ركود في سوق الأجهزة الكهربائية وأسعار الدفايات تبدأ من 700 جنيه

شهدت أسواق الأجهزة الكهربائية في سلاسل المحلات التجارية تنوعًا كبيرًا في الأسعار والموديلات مؤخرًا، مما يتيح للمستهلكين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم المختلفة.

من البوتاجازات والغسالات إلى التكييفات والثلاجات، وحتى المراوح والشفاطات، يقدم السوق المحلي مجموعة واسعة من الخيارات.

تتراوح هذه المنتجات بين الأجهزة الاقتصادية التي تناسب الميزانيات المحدودة، وصولًا إلى الأجهزة الفاخرة التي تتميز بالتقنيات المتقدمة لتلبية احتياجات الفئات الأكثر تميزًا.

نستعرض فيما يلي أبرز الأسعار المتوفرة لأهم الفئات، لتوفير دليل شامل للمستهلك.

أسعار البوتاجازات: خيارات متعددة لكل مطبخ

تبدأ أسعار البوتاجازات من الفئات الاقتصادية التي تقدم الحلول الأساسية للمطابخ الصغيرة، وتتصاعد لتشمل الأجهزة الاحترافية ذات التقنيات المتطورة.

الفئة الاقتصادية والمتوسطة: فاين كوك بوتجاز مسطح 3 شعلة يبدأ من 960 جنيهًا (بدون إشعال ذاتي) ويصل إلى 1600 جنيه (بإشعال ذاتي). بوتجاز الأهرام 4 شعلة ستانلس ستيل بسعر 3150 جنيهًا. بوتجاز جلوبال الكترونكس 4 شعلة 55 سم في 55 سم بسعر 3800 جنيه. بوتجاز الأهرام 5 شعلة 60*80 سم بسعر 4999 جنيهًا. بوتجاز غاز يونيون جاز 5 شعلة بسعر 5199 جنيهًا.

الفئة العليا والمميزة: بوتجاز غاز يونيون اير 5 شعلة 60*80 سم بسعر 7699 جنيهًا. بوتجاز فورنو فريش 5 شعلة بسعر 9845 جنيهًا. بوتجاز غاز وايت بوينت 5 شعلة بسعر 9999 جنيهًا. بوتجاز غاز فريش جامبو 5 شعلة بسعر 10765 جنيهًا. البوتاجازات الفاخرة مثل بيكو (17299 جنيهًا)، فريش بروفيشنال كونترول (17307 جنيهات)، يونيون اير سجنتشر الذهبي (17699 جنيهًا)، وبريميوم (17953 جنيهًا) تقدم ميزات متقدمة. وتتصدر القائمة أجهزة مثل لاجرمانيا 5 شعلة (20799 جنيهًا)، بيكو بمروحة (20999 جنيهًا)، زانوسي تيست مامس ايرفراير (29998 جنيهًا)، وبوش 5 شعلة (31999 جنيهًا).







أسعار الغسالات: حلول متنوعة لجميع الاحتياجات

سواء كانت للعائلات الصغيرة أو الكبيرة، أو للباحثين عن أحدث التقنيات، تقدم الغسالات في السوق خيارات واسعة تبدأ من غسالات الأطفال وحتى الغسالات الأوتوماتيكية بالكامل ذات السعات الكبيرة.

الغسالات الاقتصادية وشبه الأوتوماتيكية: تبدأ أسعار غسالات الأطفال من فريش حوض واحد 3 كيلو بسعر 1600 جنيه. غسالة تحميل علوي فريش 4 كيلو بسعر 1854 جنيهًا. غسالة ملابس فريش حوضين تحميل علوي 5 كيلو بسعر 4080 جنيهًا. غسالة فريش هاف أوتوماتيك 6 كيلو بسعر 4590 جنيهًا، و8 كيلو بسعر 4939 جنيهًا.

الغسالات الأوتوماتيكية وفوق الأوتوماتيكية: غسالة ملابس فوق أوتوماتيك توشيبا 10 كيلو بسعر 14800 جنيه. غسالة ملابس انفرتر تحميل علوي ال جي 13 كيلو بسعر 16999 جنيهًا. غسالة فول أوتوماتيك زانوسي 8 كيلو بسعر 17200 جنيه. غسالة ملابس فوق أوتوماتيك تورنيدو 15 كيلو بسعر 18249 جنيهًا. غسالة زانوسي ستيك ماكس 8 كيلو بسعر 20632 جنيهًا. الغسالات ذات السعات الكبيرة والتقنيات المتقدمة تشمل بيكو 9 كيلو (22431 جنيهًا)، بيكو 12 كيلو (28700 جنيه)، ال جي اتوماتيك فيفانشي 9 كيلو (30490 جنيهًا)، بيكو 10 كيلو (32300 جنيه)، وصولًا إلى زانوسي أوتوماتيك تحميل أمامي 6 كيلو بسعر 39999 جنيهًا.







أسعار التكييفات: استعدادًا للصيف والشتاء

مع التقلبات الجوية، أصبحت التكييفات ضرورة، ويوفر السوق مجموعة كبيرة من الموديلات بدءًا من التكييفات الصحراوية وحتى السبليت بالقدرات المختلفة.

التكييفات الصحراوية والقدرات الصغيرة: تكييف صحراوي محمول فريش 2200 وات بارد فقط بسعر 12499 جنيهًا. تكييف سبليت ارتيفاي يونيون اير 1.35 حصان بسعر 13698 جنيهًا، و1.5 حصان بارد فقط بسعر 17800 جنيه. تكييف سبليت فريش بارد فقط 1.5 حصان بسعر 18230 جنيهًا. هاير سمارت كول 1.5 حصان بسعر 19800 جنيه، وتورنيدو 1.5 حصان بارد فقط بسعر 19999 جنيهًا.

التكييفات متوسطة وكبيرة القدرة: تكييف هواء سبليت ال جي هيرو 1.5 حصان بسعر 22900 جنيه. كاريير أوبتيماكس 1.5 حصان بسعر 24800 جنيه. شارب بارد ساخن بلازما 1.5 حصان بسعر 25700 جنيه. القدرات الأكبر مثل كاريير 2.25 حصان (34900 جنيه)، فريش بروفيشنال يارب ساخن 2.25 حصان (34999 جنيهًا)، وميديا ميشن انفرتر 2.25 حصان (44950 جنيهًا). تصل الأسعار إلى مستويات أعلى للقدرات الأكبر مثل كاريير 3 حصان بارد/ساخن (43450 جنيهًا)، شارب 2.25 حصان انفرتر (45000 جنيه)، وشارب 3 حصان بارد ساخن انفرتر (60000 جنيه). وتتصدر القائمة تكييفات ال جي 2.25 حصان بارد ساخن انفرتر (68206 جنيهًا)، كاريير أوبتيماكس 4 حصان (81000 جنيه)، وشارب 5 حصان (89999 جنيهًا).



أسعار الدفايات الكهربائية

تتراوح أسعار الدفايات الكهربائية في مصر بشكل كبير، حيث يمكن العثور على طرازات بسيطة بأسعار تبدأ من حوالي 200 جنيه مصري، بينما تصل الموديلات المتقدمة ذات التقنيات العالية والميزات الإضافية إلى عدة آلاف من الجنيهات. يعتمد السعر بشكل أساسي على عدة عوامل مثل نوع الدفاية، قدرتها الكهربائية (بالواط)، العلامة التجارية، والميزات الملحقة مثل وجود مروحة، ريموت كنترول، أو تقنيات تدفئة متقدمة.

تبدأ اسعار الدفايات الكهربائية من 769 جنيه وهو سعر الدفاية سوناي كومفي اير 2000 وات

دفاية 2000 وات تاتش الزنوكي بسعر999 جنيه

دفاية ديلونجي 2000 وان بسعر 3240 جنيه

أسعار الثلاجات والديب فريزر: أساس كل منزل

لا غنى عن الثلاجة والديب فريزر في أي منزل، وتقدم سلاسل المحلات تشكيلة واسعة تناسب المساحات المختلفة والاحتياجات المتنوعة.

الثلاجات الصغيرة والديب فريزر الأفقي: تبدأ أسعار الثلاجات من 6980 جنيهًا لثلاجة ميني بار هامبورج 4.5 لتر. ديب فريزر يونيون اير 100 لتر بسعر 7745 جنيهًا. ديب فريزر أفقي فريش 107 لتر بسعر 8340 جنيهًا. ثلاجة دي فروست الاسكا 289 لتر بسعر 9999 جنيهًا. ثلاجة جوستو دي فروست يونيون اير 2 باب 310 لتر بسعر 10799 جنيهًا.

الثلاجات النوفروست والديب فريزر الرأسي: ثلاجة دي فروست زانوسي 320 لتر بسعر 11999 جنيهًا. ثلاجة نو فروست 2 باب زانوسي 370 لتر بسعر 17734 جنيهًا. ثلاجة نو فروست توشيبا سعة 296 لتر 2 باب بسعر 18494 جنيهًا. ديب فريزر رأسي نو فروست فريش 5 درج بسعر 18579 جنيهًا. ثلاجة نو فروست زانوسي 406 لتر 2 باب بسعر 18699 جنيهًا. ثلاجة نو فروست توشيبا سعة 338 لتر بسعر 19249 جنيهًا. وتتصاعد الأسعار للثلاجات ذات التقنيات المتقدمة والسعات الكبيرة مثل شارب انفرتر 396 لتر (26999 جنيهًا و29669 جنيهًا)، فريش ديجيتال 426 لتر (29999 جنيهًا)، وتوشيبا 535 لتر انفرتر (35495 جنيهًا). أما الفئات الفاخرة فتضم بوش نو فروست 682 لتر انفرتر (69349 جنيهًا)، بيكو نو فروست 620 لتر (71152 جنيهًا)، وسامسونج نو فروست 632 لتر انفرتر (74099 جنيهًا).



أسعار المراوح والشفاطات: تهوية مثالية للمنزل

للحفاظ على أجواء منعشة ومطابخ نظيفة، تتوفر المراوح والشفاطات بموديلات متنوعة وأسعار تناسب كل مكان.

مراوح الاستاند: تبدأ من 980 جنيهًا لمروحة استاند جروهي 18 بوصة 5 ريش. مروحة استاند 18 بوصة 3 سرعات بسعر 1340 جنيهًا. مروحة استاند سمارت بيانو فريش 16 بوصة بسعر 1369 جنيهًا. تيفال 16 بوصة بريموت كنترول بسعر 2390 جنيهًا. فريش الصناعية 26 بوصة تبدأ من 4199 جنيهًا وتصل إلى 7100 جنيه.

مراوح السقف: تبدأ من 1129 جنيهًا لمروحة سقف سوناي 56 بوصة. بيرفيكس فوريرا 40 بوصة بسعر 1799 جنيهًا. تورنيدو 56 بوصة ليد 3 ريشة بسعر 2038 جنيهًا، وتورنيدو 56 بوصة بسعر 2100 جنيه. فريش 52 بوصة كلوب زجاج بسعر 2299 جنيهًا.

الشفاطات: شفاط حائطي بشبكة اتجاهين بسعر 535 جنيهًا. شفاط حائط مطبخ فريش مقاس 20*20 بسعر 732 جنيهًا. شفاط مطبخ تورنيدو 25 سم بسعر 1039 جنيهًا، و30 سم بسعر 1079 جنيهًا. شفاط مطبخ توشيبا مقاس 20*20 مزود بدرج بسعر 1175 جنيهًا.



