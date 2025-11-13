تراجع الدولار بعد تحسن شهية المستثمرين عقب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

18 حجم الخط

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بفضل تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة في أعقاب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي استمر 43 يوما، في حين استمر انحسار موجة الهبوط في الآونة الأخيرة والذي جاء نتيجة تراجع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة.

تراجع الدولار أمام سلة العملات

وعادت الحكومة الأمريكية للعمل اليوم الخميس بعد أن أدى الإغلاق الأطول على الإطلاق إلى عرقلة حركة الطيران وقطع المساعدات الغذائية عن الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض وعدم دفع أجور ما يربو على مليون موظف لما زاد على شهر.

وقالت سارة ينج رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية لدى سي آي بي سي كابيتال ماركتس "الاستعداد للمخاطرة استجاب بشكل إيجابي للأخبار المرتبطة بالإغلاق، وزاد المعروض من الدولار طفيفًا".

توقعات خفض الفائدة الأمريكية

وتلقت العملة الأمريكية دعما أيضا بعد أن قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الشهر الماضي إن خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك في ديسمبر ليس مؤكدا.

وينتظر المتعاملون حاليا سيلا من البيانات، التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي، لإيجاد مؤشرات جديدة على متانة الاقتصاد وسياسة أسعار الفائدة.

ينقسم صناع السياسة النقدية لدى الاحتياطي الاتحادي حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في خفض أسعار الفائدة في وقت لا يزال فيه التضخم مرتفعا نسبيا.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات منها الين واليورو، بما يعادل 0.26% إلى 99.22 نقطة، مع ارتفاع اليورو 0.28% إلى 1.1624 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 30 أكتوبر، ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار 0.23% إلى 154.43 ين.

ووصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر مقابل العملة اليابانية أمس الأربعاء بعد أن عبرت رئيسة الوزراء اليابانية عن تفضيل إدارتها بقاء أسعار الفائدة منخفضة وطلبت التنسيق الوثيق مع بنك اليابان.

ووجه وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما تحذيرًا شفهيًا جديدًا بشأن ضعف الين مع اقترابه من 155 مقابل الدولار، مشيرًا إلى

ووصل الين اليوم الخميس إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ عام 1999، عندما تم طرح العملة الموحدة، وربما يؤدي ضعف الين إلى إجبار بنك اليابان على رفع سعر الفائدة الشهر المقبل.

وفي أوروبا، ارتفع الجنيه الإسترليني على الرغم من بيانات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني بالكاد نما في الربع الثالث من العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى العائق الناجم عن الهجوم الإلكتروني الذي وقع في سبتمبر.

في غضون ذلك، سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في أسبوعين بفضل بيانات رسمية أظهرت انخفاضا حادا في معدل البطالة من أعلى مستوى له في أربع سنوات مؤخرا، مما يقلل من احتمالية إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت عملة بيتكوين 0.67% إلى 102557 دولارا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.