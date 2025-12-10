رئيس الفيدرالي: رفع سعر الفائدة ليس التوقع الرئيسي لأي جهة في المستقبل

18 حجم الخط

يرى رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن عمليات التيسير النقدي والخفض لثلاث جلسات متتالية تساعد سوق العمل على التعافي من التباطؤ الأخير.

وأكد أن الفيدرالي يوازن بين مخاطر مزدوجة متمثلة في التضخم وتباطؤ سوق العمل وأن موقفه الحالي جيد، مشيرا إلى أن هناك مخاطر على كل من البطالة والتضخم.

وأضاف، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن هناك جماعا واسع النطاق حول المخاطر التي تهدد كلا جانبي التفويض المزدوج للبنك المركزي.

وقال باول: "يتفق عدد كبير من المشاركين على أن المخاطر تتجه نحو ارتفاع البطالة والتضخم"، واصفا الوضع بأنه صعب للغاية، ومع ذلك، قال إنه ينبغي على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الانتظار ومراقبة تطورات الاقتصاد.

وأشار، إلى أنه لا يتوقع أن يكون رفع سعر الفائدة هو التوقع الرئيسي لأي جهة في المستقبل، مضيفا أن البنك المركزي في وضع جيد يسمح له بالترقب ومراقبة تطورات الاقتصاد.

وأضاف باول، خلال مؤتمره الصحفي عقب الاجتماع: "سنقوم بتقييم البيانات الواردة بعناية، وأود الإشارة أيضا إلى أنه بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ سبتمبر 2025 و175 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024، أصبح سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الآن ضمن نطاق واسع من التقديرات لقيمته المحايدة، ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالترقب ومراقبة تطورات الاقتصاد".

