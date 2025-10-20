انحسار الحرب التجارية يدفع أسهم الأسواق الناشئة لأعلى مستوى في 4 سنوات

شهدت الأسواق الناشئة موجة صعود قوية، حيث قفز مؤشر أسهمها إلى أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات، بدعم من بوادر انحسار التوترات التجارية بين العملاقين الاقتصاديين، الولايات المتحدة والصين.

ارتفاع مؤشرات الأسواق الناشئة

صعد المؤشر الرئيسي للأسواق الناشئة بنسبة 1.5% خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2021، وامتدت موجة الصعود لتشمل العملات، حيث ارتفع مؤشر عملات هذه الأسواق بنسبة 0.2%، بحسب وكالة بلومبرج.

وقادت عملية الصعود مجموعة من الشركات العملاقة، أبرزها "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينج" و"تينسنت" و"علي بابا".

تفاؤل حذر بفضل تصريحات ترامب

أشعلت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شرارة التفاؤل في الأسواق.

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية إن الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية غير قابلة للاستمرار، معربا في الوقت نفسه عن توقعه لعقد لقاء مع نظيره الصيني على هامش قمة آسيا والمحيط الهادئ المقررة في كوريا الجنوبية لاحقا هذا الشهر.

بدورهم، أكد محللو "باركليز" أن هناك "أسبابا وجيهة" لتوقع بقاء الخلاف التجاري بين البلدين ضمن نطاق السيطرة في الوقت الراهن، نظرا للأهمية الاستراتيجية للقضايا المطروحة.

ارتفاع عملات الأسواق الناشئة

عكست معظم عملات الأسواق الآسيوية الناشئة هذا التفاؤل، حيث صعدت مقابل الدولار، وتصدر الوون الكوري الجنوبي والروبية الهندية قائمة المكاسب.

كما حافظ اليوان على استقراره بعد طمأنة الصين بأن اقتصادها لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق أهداف النمو السنوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.