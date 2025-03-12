أمين البحوث الإسلامية: نسعى لمواجهة الأفكار الهدامة بمنهج علمي

عقد مجمع البحوث الإسلامية اليوم بكلية اللغة العربية بالدراسة اللقاء الرابع ضمن فعاليات الأسبوع الدعوي السادس تحت عنوان: «الوعي الفكري والشباب – تحديات وآمال»، والذي يعقد في كليات جامعة الأزهر؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بالتوعية المستمرة لطلاب وطالبات جامعة الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، وفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي.

بناء جيل لديه الوعي الكامل بما يواجهه من تحديات ولديه القدرة على التغلب على هذه التحديات

وقال الأمين العام إن هذه اللقاءات المتعددة التي ينظمها المجمع بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدينية والعلمية والإدارية في الدولة من أجل التواصل الفعال مع جميع فئات وأفراد المجتمع، من أجل بناء جيل لديه الوعي الكامل بما يواجهه من تحديات ولديه القدرة على التغلب على هذه التحديات، ومواجهة الأفكار الهدامة بأسلوب عقلي ومنهج علمي يبين للناس حقيقة المفاهيم المغلوطة.

كما أشاد الأمين العام بجهود اللجنة العليا للدعوة في العمل على تفعيل رؤية المجمع في الشراكة والتكامل بين القطاعات الأزهرية المتنوعة، حيث عُقد اللقاء الرابع بالتعاون مع جامعة الأزهر تحت عنوان: «التاريخ عبر وعظات تصنع الوعي»، وحاضر فيه الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور السيد بلاط، أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر، الدكتور حسن إبراهيم يحيى- أمين مساعد اللجنة العليا للدعوة بالمجمع.

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