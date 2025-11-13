العالم الذي جمع بين ثناء الحكيم ورثاء العقاد، قصة يهودي في مجمع اللغة العربية

18 حجم الخط

ناحوم أفندى، فى عام 1932 أنشئ مجمع اللغة العربية للمحافظة على سلامة اللغة العربية، وفى أكتوبر 1933 أصدر الملك فؤاد مرسوما ملكيا بتعيين أعضاء المجمع العشرين منهم خمسة من المستشرقين وخمسة من البلاد العربية وعشرة من مصر، وكان أبرزهم الشاعر على الجارم والحاخام اليهودى حاييم ناحوم أفندى، والذي وصفه توفيق الحكيم بصاحب العلم الغزير فى أصول اللغة العربية، حيث رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر عام 1960.

جاء اختيار الملك فؤاد للحاخام اليهودى ناحوم أفندى باعتباره أحد الباحثين فى دراسة مستقبل اللغة العربية فى وقت كان اليهود فى مصر مواطنين عاديين وجزء من الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وكان من بينهم كتاب وصحفيين وشعراء يكتبون بالعربية منهم يعقوب صنوع، اضافة الى ان ناحوم كان عالما لغويا ومن الشخصيات اليهودية المعادية للصهيونية، حيث قاومها وكان ضمن اليهود الذين دعوا اليهود المصريين الى الاصطفاف فى الحركة الوطنية ورفض دولة اسرائيل.

الميلاد بتركيا والدراسة بالسوربون

ولد حاييم ناحوم افندى عام 1873 فى تركيا ودرس اللغات الشرقية فى السوربون، وعندما عاد الى تركيا عمل مدرسا بالمدرسة الاسرائيلية لتدريس فقه التلمود وفن الخطابة، وسافر الى اثيوبيا لدراسة لهجات الفلاشا، وعين فى تركيا الحاخام الاكبر، ساهم فى تأسيس رابطة الاتحاد والترقى.

لقاء ناحوم أفندى بالرئيس محمد نجيب

جاء ناحوم أفندى ــ لقبا تركيا ــ إلى مصر فى العشرينيات وحصل على الجنسية المصرية بمقتضى مرسوم ملكي ليتولى منصب الحاخام الاكبر فى مصر ــ ظل فى هذا المنصب حتى رحل ـــ، كما اختير عضوا بمجلس الشيوخ المصرى، وساهم فى تأسيس جمعية الأبحاث التاريخية الاسرائيلية المصرية التى كان شعارها الوطن والدين والثقافة، تأسست الجمعية نادى جمعية الشبان اليهود عام 1939، كما أنشأ جمعية الشبان القرائين عام 1930 ونادى المكابى بالقاهرة والإسكندرية.

أعلن تأييده لحزب الوفد

كان الحاخام الأكبر مع بعض العائلات اليهودية مثل عائلة قطاوى من مؤيدى دمج اليهود فى الحركة الوطنية المصرية حتى إنه شكل وفدا من جمعية الشبان اليهودية المصرية إلى مصطفى النحاس أثناء مباحثاته مع الإنجليز بخصوص معاهدة 1936 معلنين تأييدهم لحزب الوفد وأنهم لا يريدون تأمينا خاصا بهم فى المعاهدة على اعتبار أنهم مصريون مثل بقية المصريين.

مشروع وحدة وادى النيل

أيدت الجمعية برئاسة الحاخام الاكبر ناحوم أفندى طلب جلاء الإنجليز عن مصر ومشروع وحدة وادى النيل، وكانت تقام الصلوات فى المعابد اليهودية حدادا على الشهداء المصريين فى اى مناسبة.

أحد مؤلفات ناحوم افندى

وفى عام 1948 ومع تشجيع الهجرة اليهودية إلى أرض الميعاد المزعومة أصدر ناحوم أفندي بيانا دعا فيه أبناء الطائفة اليهودية إلى الإسراع بطلب الجنسية المصرية حفاظا على وجودهم وأعمالهم فى مصر، وحين قام العدوان الثلاثى على مصر أصدر بيانا يقول فيه "إن اليهود المصريين جزء لا يتجزأ من الأمة المصرية وهم يتمتعون بكل ما يتمتع به لمواطن المصرى الصالح، وعلى ذلك فليس لدولة أجنبية سواء كانت إسرائيل أو غيرها أى صفة للتحدث باسمهم، وأن اليهود فى مصر هم مصريون أولا".

أصدر مجلة الكليم

أصدر الحاخام الأكبر ناحوم مجموعة من المؤلفات منها موسى بن ميمون من فلاسفة اليهود، تاريخ الاسكندرية فى عهد الفاطميين والأيوبيين، مؤلفات بالعربية عن حارة اليهود، كما أصدر مجلة نصف شهرية باسم الكليم استمرت طويلا وتوقفت عام 1957.

فيلم شمشون ولبلب الذى تغير اسمه إلى عنتر ولبلب

من نوادر الحاخام اليهودى ناحوم أنه حمل إلى السلطات أن أغلب اليهود فى مصر اعترضوا على اسم فيلم “شمشون ولبلب” الفيلم الذى قام ببطولته المونولوجست محمود شكوكو عام 1952، وحجته أن شمشون هو اسم شخصية إسرائيلية هامة، وأن الفيلم يهينها وكانت النتيجة أن تغير اسم الفيلم إلى عنتر ولبلب بعد إجراء الدوبلاج.

العقاد يرثى ناحوم افندى

قال الأديب عباس محمود العقاد فى رثائه لـ ناحوم افندى: “كان ملما باللغات ويتقن الفرنسية والتركية والإسبانية والعربية والعبرية ولا شك أن إلمامه بلغات الحضارة والثقافة المختلفة كانت زادا طيبا لكل باحث عن أسرار الكلمات والتعابير، كان معنا عضوا بمجمع اللغة العربية منذ بدأ تأسيسه مثالا لأدب الزمالة”.

مواقف تبعد عن الحقيقة

شكك الباحثون فى حقيقة نوايا ناحوم أفندي ومواقفه وذكروا أن الظاهر من الأمور غير بواطنها فيرى البعض أن مواقفه المعلنة من الصهيونية تجافى الحقيقة ففى كتاب "يوميات حاخامات اليهود من فاروق إلى عبد الناصر “ يقول ابراهام ديان حاخام يهود الإسكندرية أن ناحوم أفندى أجبر على التبرؤ من الصهيونية، وعندما طلب منه الملك فاروق الصلاة لنصرة الجنود المصريين قبل سفرهم إلى حرب 48 فى فلسطين رفض الحاخام، كما قيل إن ناحوم كان شريكا لهرتزل وعمل لمصلحة بريطانيا ونادى بضرورة إنهاء الخلافة العثمانية”.

أسرار الحاخام الأخير ليهود مصر

وكما تقول الكاتبة المصرية سهير عبد الحميد فى مؤلفها: "ناحوم أفندى.. أسرار الحاخام الأخير ليهود مصر" إن “ناحوم عاش وعايش فترة حرجة تتزامن وتتماس مع الحركة الصهيونية، إذ بدأت هذه الحركة تكشف عن وجهها القبيح منذ مؤتمر بازل بسويسرا 1897، كما تتزامن حياة الرجل مع العديد من التحولات التى حدثت على خريطة العالم، من أبرزها سقوط الخلافة العثمانية وتقسيم تركتها بين قوى الاستعمار البريطانى والفرنسى، وقيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين، وغيرها”.

