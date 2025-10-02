مجمع اللغة العربية يستعيد صفحته المخترقة على “الفيسبوك”

استعاد مجمع اللغة العربية صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد تعرضها لعملية اختراق من قبل هاكرز صباح اليوم. كان المخترقون قد استغلوا السيطرة على الصفحة لنشر صور إباحية ضمن محتواها.

وأعلن المجمع استعادة الصفحة في منشور عبر "فيسبوك"، موجهًا الشكر لكل من أسهم في هذه العملية التي وصفها بـ "يوم طويل من العمل الدائب". وقد خص المجمع بالشكر كلًا من؛ العميد أحمد حبيب، رئيس تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن القاهرة، لجهودهم في المساعدة، والدكتور أحمد رجب أبو العزم، رئيس صفحات التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء المصرية، والدكتور أحمد أبو حوسة، الباحث بالمجمع.

كما وجه المجمع شكره لكل من تواصل معه من داخل مصر وخارجها لدعمه، مؤكدًا استمراره في تقديم محتواه المعتاد.

ويُذكر أن المجمع كان قد أكد، أنه سيتقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال عملية الاختراق ونشر المحتوى المسيء، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لاسترداد الصفحة في أسرع وقت ممكن، وهو ما تم بالفعل.

​مجمع اللغة العربية

​مجمع اللغة العربية هو مؤسسة علمية عريقة تأسست بهدف الحفاظ على اللغة العربية وتطويرها ومواكبتها لمتطلبات العصر. ويُعد المجمع بمثابة المرجع الأعلى لشؤون اللغة.

وفي السادس من أكتوبر سنة 1933م صدر المرسوم الملكي بتعيين الأعضاء العاملين للمجمع، وعددهم عشرون عضوًا: عشرة من المقيمين بمصر، وخمسة من الشرقيين، وخمسة من المستشرقين.

​وتشمل مهامه وضع المعاجم والمصطلحات، دراسة قضايا اللغة، والعمل على تعريب العلوم والمعارف المختلفة، والإسهام في نشر اللغة العربية الفصحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.