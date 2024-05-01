طريقة عمل بروستد الدجاج، البروستد أو الدجاج كنتاكي أو الدجاج المقلي، من طرق تحضير الدجاج الشهيرة التي لها عشاق كثيرون من الكبار والصغار لمذاقها المميز الذي لا يقاوم.

وطريقة عمل بروستد الدجاج، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبعد أن كان تقديمها مقتصر على المطاعم فقط، أصبح من السهل تحضيرها في المنزل.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل بروستد الدجاج الحار بنكهة الباربيكيو المدخن.

مكونات عمل بروستد الدجاج:

لنقع الدجاج.

دجاجة مقطعة 8 قطع أو يمكن استبدالها بدبابيس الدجاج.

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كوب حليب رائب أو يمكن استخدام روب

نصف كوب صوص حار

ملعقة كبيرة شطة حارة

ربع كوب صوص باربكيو مدخن

ملعقة صغيرة كسبرة جافة

ملعقة صغيرة حبهان ناعم

ملعقة كبيرة زنجبيل بودر

2 ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة سكر

بهارات تتبيل تغطية الدجاج

دقيق

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

ملعقة كبيرة مسحوق مرقة دجاج

ملح

زيت غزير للقلي

طريقة عمل بروستد الدجاج الحار بنكهة الباربيكيو المدخن:-

نقوم بعمل شقوق صغيرة بالدجاج بواسطة سكين.

تقلب جميع مقادير نقع الدجاج معًا.

تنقع قطع الدجاج في الخلطة يوم كامل.

في اليوم التالي تقلب جميع بهارات.

نقوم بتتبيل الدجاج مع الدقيق.

حيث نحضر كيس فريزر ونضع به الدقيق.

نضع قطعتين من الدجاج في الكيس، ثم يغلق ويرج جيدًا دون إستخدام اليدين.

تخرج قطع الدجاج وتترك جانبًا.

يوضع الدجاج في الثلاجة دون أن يغطى لمدة نصف ساعة.

يقلي في الزيت على نار متوسطة هادئة حتي تمام النضج.

يخرج بعد أن يصفي من الزيت ويقدم ساخن بجانب صلصة الباربكيو المدخنة.

طريقة عمل بروستد الدجاج الحار بنكهة الباربيكيو المدخن، فيتو

فوائد الدجاج

والدجاج له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، منها

تزويد الجسم بمغذيات لا توجد بكثرة في اللحم الأحمر، مثل: فيتامينات "أ" و"ك" و"د" و"إي".

تزويد الجسم بحصة كبيرة من البروتين لبناء وصيانة العضلات والأنسجة.

تحتوي الدواجن على معادن تقوّي العظام، مثل الكالسيوم والفوسفور، إلى جانب السيلينيوم الذي يحمي من التهاب المفاصل.

لحم الطيور مثل اللحم الأحمر غني بالزنك اللازم للرجل للحفاظ على مستوى هرمون التوستيسترون.

يحتوي لحم الدواجن على فيتامين "ب 5" الذي يساعد على تقليل التوتر وأعراض سن اليأس.

يحتوي كل 28 جرامًا من صدر الدواجن الخالي من الجلد على جرام واحد من الدهون، لذلك تعتبر صدور الدجاج والديك الرومي وسيلة جيدة لضبط الوزن.

لحم الطيور غني بفيتامين "ب 6" الذي يدعم جهاز المناعة.