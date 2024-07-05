الجمعة 05 يوليو 2024
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طريقة عمل بهارات البروستد، بتتبيلة مميزة لا تقاوم

بهارات البروستد،
بهارات البروستد، فيتو

طريقة عمل بهارات البروستد، الفراخ البروستد أو ما يعرف بفراخ كنتاكي من طرق تحضير الدجاج المميزة والشهيرة وهي فراخ مقرمشة بتتبيلة لا تقاوم.

وطريقة عمل بهارات البروستد، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل للحصول على دجاج بروستد ذات مذاق لا يقاوم.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل بهارات البروستد.

مكونات عمل بهارات البروستد:-

4 ملاعق كبيرة بودر مرقة الدجاج

2 ملعقة كبيرة بودر البصل

2 ملعقة كبيرة بودر الثوم

2 ملعقة كبيرة كسبرة جافة

2 ملعقة كبيرة زعتر مجفف

2 ملعقة كبيرة بهارات الشرق الاقصي

2 ملعقة كبيرة بابريكا

1 ملعقة كبيرة بهارات دجاج

1 ملعقة كبيرة كبابة صيني

1 ملعقة كبيرة خولنجان ناعم

1 ملعقة كبيرة سكر أبيض

1 ملعقة كبيرة كاري

1 ملعقة كبيرة كركم

1 ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة صغيرة قرنفل ناعم

1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

1 ملعقة صغيرة روزماري ناعم

طريقة عمل بهارات البروستد:-

  • في وعاء قومي بتقليب جميع البهارات معًا.
  • ضعي البهارات في برطمان محكم الغلق جيدًا.
  • ثم ضعي مقدار 2 ملعقة كبيرة من الخليط علي خليط الدقيق قبل قلي الدجاج.
  • ومن الممكن إستخدامها في تتبيل الدجاج قبل قليه.
بهارات البروستد 

ولعمل الفراخ البروستد:-

مكونات عمل الفراخ البروستد:-

لنقع الدجاج

دجاجة وزن كيلو ونصف مقطعة 8 قطع أو يمكن إستبدالها بدبابيس الدجاج

كوب لبن رائب

ملعقة صغيرة كسبرة جافة

ملعقة صغيرة حبهان ناعم

ملعقة كبيرة زنجبيل بودر

2 ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة سكر

بهارات تتبيل الدجاج

دقيق

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

ملعقة كبيرة بودر مرقة دجاج

ملح

زيت غزير للقلي

طريقة عمل الفراخ البروستد:-

  • نحضر الدجاج ونقوم بعمل شقوق صغيرة به بواسطة السكينة.
  • يقلب الحبهان الناعم مع الكزبرة والزنجبيل والبصل البودر والسكر.
  • يضاف اللبن الرائب للخليط ويقلب.
  • ثم تنقع قطع الدجاج في الخلطة يوم كامل.
  • في اليوم التالي، تقلب جميع بهارات تتبيل الدجاج مع الدقيق.
  • نحضر كيس فريزر ونضع به الدقيق.
  • ثم نحضر قطع الدجاج ونضع 2 قطعة في كل مرة في الكيس.
  • يغلق ويرج جيدًا دون إستخدام اليدين 
    ثم تخرج قطع الدجاج وتترك جانبًا.
  • يوضع الدجاج في الثلاجة دون أن يغطي لمدة نصف ساعة.
  • ثم يقلي في الزيت علي نار متوسطة تميل للهادئة حتي تمام النضج.
  • ثم يخرج بعد أن يصفي من الزيت ويقدم ساخن.
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لليوم الثالث على التوالي، انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

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طريقة عمل الفراخ البانية، مقرمشة ولذيذة وسهلة التحضير

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