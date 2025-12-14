الأحد 14 ديسمبر 2025
القسام تعين قائدا جديدا خلفا لـ رائد سعد وتتوعد الاحتلال بالدفاع عن النفس

رائد سعد، فيتو
رائد سعد، فيتو
قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: إن قيادات الكتائب كلفت قائدا جديدا للقيام بالمهام التى كان يشغلها الشهيد رائد سعد.

القسام تعيين قيادي خلفا للشهيد رائد سعيد

وأكدت القسام: "حقنا في الرد على عدوان الاحتلال مكفول، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا بشتى الوسائل".

وتابعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن "العدو يضرب بعرض الحائط خطة ترامب وعلى الرئيس الأمريكي والوسطاء تحمل المسؤولية".

 

وقالت القسام فى بيان نعى رائد سعد: "نزف رجلًا من رجالاتنا الكبار، وقائدًا من قادة مجلسنا العسكري العام الشهيد القائد رائد سعيد سعد "أبو معاذ"، قائد ركن التصنيع العسكري، الذي ارتقى مع عدد من إخوانه المقاومين بعملية اغتيال جبانة نفذها العدو أمس، في خرقٍ فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار."

كتاب القسام تنعى الشهيد رائد سعيد 

وأضافت الكتائب حسب ما جاء في البيان: " رحل قائدنا الكبير رائد سعد، بعد مسيرةٍ عظيمةٍ وطويلة من البذل والعطاء في مختلف ميادين الجهاد والمقاومة، كلّلها بقيادته لمنظومة صناعات القسام، التي شكلت أحد أهم الركائز في إبداع مقاومتنا في السابع من أكتوبر، ثم إثخانها في جيش الاحتلال والتصدي لعدوانه على شعبنا خلال معركة "طوفان الأقصى".

 

وتابعت القسام في بيانها: " إن العدو النازي باغتياله لقادتنا وأبناء شعبنا، وعدوانه اليومي والمتواصل على أهلنا في مختلف مناطق قطاع غزة قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، وهو يضرب بعرض الحائط "خطة ترامب".

 

وأضافت إن "اغتيال القادة يزيدنا قوة وصلابة، وهذا دأب شعبنا ودأب حركة حماس المجاهدة التي تُتم اليوم 38 عامًا من الجهاد والعطاء والتضحية في سبيل الله، ثم من أجل فلسطين وأقصاها ودفاعًا عن شعبنا وقضيتنا العادلة، والله معنا ولن يترنا أعمالنا، "والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".

بعد اغتياله، أبرز المعلومات عن رائد سعد مسؤول التصنيع في كتائب القسام

القسام وسرايا القدس تسلمان الصليب الأحمر جثة أسير إسرائيلي

 

كتائب القسام القسام حماس رائد سعيد خطة ترامب الشهيد رائد سعد

