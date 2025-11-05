الأربعاء 05 نوفمبر 2025
خارج الحدود

القسام: العدو راقب استخراج جثث قتلاه عبر مسيرات وأضاف تلك المواقع لـ«بنك أهدافه»

أفادت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بأن القوات الإسرائيلية راقبت عمليات استخراج الجثث التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية عبر طائرات مسيرة، وأضافت تلك المواقع بعد ذلك إلى ما وصفته بـ«بنك أهدافها»، ثم استهدفتها لاحقًا بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 
 

تفاصيل الاتهام وموقف القسام

وقال بيان القسام إن المشاهد التي وثقتها الكتائب أظهرت قيام الاحتلال الإسرائيلي بتتبع تحركات فرق الاستخراج واستخدام المعلومات الناتجة عن تلك المراقبة في استهدافات لاحقة، وهو ما اعتبرته الكتائب «انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقواعد الإنسانية». 
 

مطالبات بالتحقيق لعمليات انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين

بدورها دعت فصائل المقاومة والوسطاء إلى فتح تحقيق في هذه الحوادث وتوفير ضمانات أمنية لعمليات انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين، مع مطالبة منظمات دولية ومحلية بتسهيل دخول فرق طبية وتقنية للعمل بشكل آمن ومتزامن في مناطق عدة داخل «الخط الأصفر». 
الشرق الأوسط
 

وحذّر محللون من أن استمرار خروقات الاحتلال ووقائع الاستهداف أثناء أو بعد توقِّف إطلاق النار قد يهدد العودة إلى تصعيد أوسع، فيما شددت الفصائل على ضرورة التزام جميع الأطراف بتسهيل العمل الإنساني كخطوة ضرورية لحماية المدنيين وإنهاء ملف الجثث.

