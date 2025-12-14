الحية في ذكرى تأسيس "حماس": ️أهلنا بالضفة المحتلة يتعرضون لحملة إرهاب ممنهجة

18 حجم الخط

قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، اليوم الأحد، في الذكرى الـ 38 لتأسيس الحركة: “إن ️ أكثر من 70 ألفا من أبناء شعبنا استشهدوا وكان آخرهم القائد المجاهد رائد سعد”.

الذكرى الـ 38 لتأسيس الحركة حماس

وتابع: “عشرات الآلاف يعيشون في العراء في ظل البرد القارس والسيول الجارفة بلا ماء ولا غذاء ولا دواء”، مضيفًا:" أهلنا في الضفة الغربية المحتلة يتعرضون لحملة إرهاب ممنهجة من الاحتلال والمستوطنين".

مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى كل يوم

وكشف عن أن مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى كل يوم ويسعون إلى تقسيمه مكانيا، وأن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ عام 48 يتعرضون للاحتلال والعنصرية والقمع ومصادرة الأرض وهدم البيوت.

واستكمل: “اعتمدنا أولويات عمل خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تكتنف قضيتنا، ومن أولوياتنا دخول المرحلة الثانية من أجل الانسحاب الكامل للاحتلال والبدء في مشاريع الإعمار بـغزة”.

واختتم بقوله: مهمة القوات الدولية يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة، و️مهمة مجلس السلام هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة.

