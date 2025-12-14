وزير الشباب ومستشار رئيس الجمهورية ومحافظا الوادي الجديد والشرقية يشهدون ندوة "الأمن القومي" بالخارجة

18 حجم الخط

حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية اللواء خالد فودة واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ولفيف من الشخصيات العامة وضيوف محافظة الوادي الجديد، المشاركين في ختام فعاليات مهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون.

وذلك بنادي الهجن والفروسية شمال مدينة الخارجة، مساء اليوم، محاضرة عن الأمن القومي والتي شهدت حضورا شبابيا مكثفا، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي تقدمة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا.

تضمنت الندوة تسليط الضوء عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المنطقة ومواجهة الإرهاب والأمن المائي والغزو الفكري والثقافي ودور الدولة في مواجهة تلك الأخطار والعراقيل.

وقد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته أن الشباب المصري من أهم ما نملك وهو مستقبل الوطن، مراهنا وزير الشباب عن ثقته الكبيرة في وعي الشباب المصري وانتمائهم الكبير لبلدهم.

وأوضح "صبحي" أن وعي الشباب واستثمار طاقتهم الإيجابية يمثلان أساس قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.

وسردت المحاضرة التي ألقاها اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية والذي قدّم رؤية تحليلية شاملة حول التهديدات المعاصرة التي تواجه الدولة المصرية، متحدثًا عن الدور الهام والحيوي الذي تقدمه الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في زيادة الوعي لدي الشباب المصري الواعي والذي يدرك جيدًا التحديات والتهديدات المحيطة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

