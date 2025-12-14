الأحد 14 ديسمبر 2025
وزير الشباب ومحافظ الوادي الجديد يشهدان ختام مهرجان الرياضات التراثية والفنون

مهرجان الوادي الجديد
مهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون، فيتو
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم ختام فعاليات مهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون، وذلك بنادي الهجن والفروسية شمال مدينة الخارجة؛  بحضور اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم أشموني محافظ الشرقية، والدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، والقيادات وضيوف المحافظة المشاركين، يرافقهم الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي الدول العربية الشقيقة والقبائل العربية المشاركة، ووفود المتسابقين من مختلف أنحاء الجمهورية.

 

كلمة وزير الشباب والرياضة 

خلال كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن حرصه على مشاركة أهالي محافظة الوادي الجديد  والوفود العربية الشقيقة في مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين التراث والفنون والرياضة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لمثل هذه الفعاليات التي تعكس التنوع الثقافي وتعزز التفاعل بين الشباب والمجتمعات العربية، وتخلق منصة حقيقية لتبادل الخبرات والممارسات الرياضية التقليدية.

فعاليات مهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون

وشهد الحضور طابور العرض الذي ضم المشاركين من مختلف المحافظات والدول العربية، مُجسّدًا لوحة تراثية متكاملة من فرق الخيالة والهداج وسباقات السرعة، وفرسان القوس والسهم على ظهور الخيل، وقوافل الضعن لمتسابقي الإبل، وحاملي الصقور لصيد الطيور، ومجموعات السلوقي للصيد البري، في مشهد عكس روح المنافسة الشريفة وعمق الموروث العربي الأصيل.

وتضمنت الفعاليات ختام سباقات الإبل العربية الأصيلة بمختلف أنواعها؛ منها سباقات الماراثون الدولي، أشواط الإثارة، السباقات الثنائية، سباقات التتابع للقبائل، بالإضافة إلى منافسات مزايين الإبل، وعروض الخيول العربية الأصيلة، شاملة سباقات القدرة والتحمل، واستعراضات "منهاد الخيل، ومسابقة جمال الخيول العربية والآبل.

وامتدت الفعاليات لتشمل رياضات الصيد التراثية؛ من مسابقات الصقور، والصيد البري، والرماية بالقوس والسهم، إضافة إلى عروض المبارزة بالسيف المصنفة كأحد الفعاليات الدولية، والتي تخللتها عروض للفنون الشعبية والفرق التراثية والشعر العربي، في تناغم يجمع بين الرياضة والثقافة، ويؤكد ثراء البيئة الصحراوية الأصيلة.

 

 

 

 

 

