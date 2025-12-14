الأحد 14 ديسمبر 2025
محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الرياضة لافتتاح عدد من المشروعات

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدى نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية، بحضور اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

وبمشاركة وحضور كل من  اللواء جمال إمبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق، والدكتور هادي الصبيان المستشار الثقافي للسفارة اليمنية، والدكتور علي مهدي مستشار سفير السودان، والدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، ولفيف من الإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالتزامن مع فعاليات ختام مهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والفنون، الذى تستضيفه المحافظة بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات العربية والدولية، ووفود القبائل العربية، والمتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية في تظاهرة ثقافية وتجمعٍ رياضي يعكس عمق الأصالة العربية وثراء التراث الثقافي بالمحافظة.

 

برنامج زيارة وزير الشباب 

ومن المقرر أن تتضمن زيارة الوزير تفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات الرياضية، ومتابعة الأنشطة والفعاليات المقامة بالقرية التراثية شمال مدينة الخارجة، بجانب عقد لقاءات مع شباب المحافظات المشاركة، وحضور فعاليات الحفل الختامي للمهرجان.

وكانت محافظة الوادي الجديد، نظمت المهرجان الأول للرياضات التراثية في الفترة من 11- 14 ديسمبر الجاري بمشاركة وفود من دول عربية ومحافظات مصرية بمقر نادي الهجن والفروسية بمدينة الخارجة.

