ربيع ياسين يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الرياضة (فيديو وصور)

يحتفل الكابتن ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، اليوم السبت بزفاف ابنته، بحضور نجوم الرياضة والمجتمع.

حفل زفاف ابنة ربيع ياسين

ويقام حفل زفاف ابنة ربيع ياسين بفندق على طريق الإسكندرية الصحراوي بحضور نجوم الرياضة والمجتمع.

وشهد حفل زفاف ابنة ربيع ياسين حضور الإعلامي أحمد شوبير ومجدي عبد الغني نجمي منتخب مصر والأهلي السابقين.

 

 

كما شهد الحفل حضور طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وحمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق.

دانيلو يسجل هدف فلامنجو الثاني في مرمى بيراميدز

أول تعليق من سلوت بعد عودة محمد صلاح للمشاركة أمام برايتون

وأقيم حفل نجلة ربيع ياسين وسط أجواء عائلية حفتها البهجة بحضور الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين، ونجوم الكرة المصرية، ونجوم الوسط الرياضي.

