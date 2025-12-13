ربيع ياسين يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الرياضة (فيديو وصور)
يحتفل الكابتن ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، اليوم السبت بزفاف ابنته، بحضور نجوم الرياضة والمجتمع.
حفل زفاف ابنة ربيع ياسين
ويقام حفل زفاف ابنة ربيع ياسين بفندق على طريق الإسكندرية الصحراوي بحضور نجوم الرياضة والمجتمع.
وشهد حفل زفاف ابنة ربيع ياسين حضور الإعلامي أحمد شوبير ومجدي عبد الغني نجمي منتخب مصر والأهلي السابقين.
كما شهد الحفل حضور طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وحمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق.
وأقيم حفل نجلة ربيع ياسين وسط أجواء عائلية حفتها البهجة بحضور الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين، ونجوم الكرة المصرية، ونجوم الوسط الرياضي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا