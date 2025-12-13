السبت 13 ديسمبر 2025
أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره، وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال أمام وولفرهامبتون 

في حراسة المرمى: ريا

في خط الدفاع: وايت – ساليبا – هينكابي – تيمبر

في خط الوسط: زوبيميندي – رايس – إيز – ساكا

في خط الهجوم: مارتينيلي – جيوكيريس

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي:: أريزابالاجا – لويس-سكلي – نورجارد – ميرينو – أوديجارد – نوانيري – تروسارد – مادويكي – جيسوس.

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي 

السبت 13 ديسمبر 2025

تشيلسي ضد إيفرتون - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج انتهت بفوز البلوز 2-0.
ليفربول ضد برايتون- 5 مساءً - ملعب أنفيلد انتهت بفوز ليفربول 2-0.
بيرنلي ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب تيرف مور
آرسنال ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً- ملعب الإمارات

الأحد 14 ديسمبر 2025
كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب سيلهرست بارك
نوتينجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير- 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند
سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً - ملعب النور
وست هام يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً - ملعب لندن ستاديوم
برينتفورد ضد ليدز يونايتد - 6:30 مساءً - ملعب إيلاند رود

 

 الاثنين 15 ديسمبر 2025
مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 10 مساءً - ملعب  أولد ترافورد

 

