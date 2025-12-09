عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
نشر الدولي المصري عمر مرموش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورًا من حفل خطوبته عبر صفحته على موقع الصور انستجرام.

 

وكتب مرموش معلقًا على الصور “حلمي تحقق”.

وغاب عمر مرموش عن مواجهة مصر أمام أوزبكستان في دورة الإمارات الودية بعد حصوله على موافقة رسمية من الجهاز الفني للاحتفال بخطوبته على صديقته جيلان الجباس في مدينة أسوان، وذلك خلال معسكر الفراعنة السابق بشهر نوفمبر الماضي.

 

وفي أبريل 2025، كشف النجم المصري الدولي عمر مرموش، عن هوية صديقته للمرة الأولى، إذ نشر صورة لها عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، وتدعى صديقة مرموش جيلان الجباس، قبل أن يحتفل اللاعب رسميًّا بخطوبته في حفل عائلي الشهر الماضي.

