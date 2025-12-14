الأحد 14 ديسمبر 2025
هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام ماينز في الدوري الألماني

أعلن فينسينت كومباني المدير الفني لـ بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ماينز من مساء اليوم، الأحد، على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ أمام ماينز 

ويبدأ بايرن ميونخ أمام ماينز كالتالي:

حارس المرمى:مانويل نوير

الدفاع: يوسيب ستانيشيتش – كيم مين جاي – هيروكي إيتو – توم بيشوف

الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جوريتسكا – لينارت كارل

خط الهجوم: مايكل أوليز  – سيرج جنابري - هاري كين.

موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز اليوم في الدوري الألماني

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد ماينز

تنقل قناة “MBC أكشن” مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في الجولة الـ14 من الدوري الألماني حيث إنها الناقل الحصري لمنافسات البوندسليجا في الموسم الجاري.

مانشستر سيتي يتقدم على كريستال بالاس بهدف هالاند في الشوط الأول

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي

ترتيب بايرن ميونخ وماينز

يتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 37 نقطة، فيما يقبع ماينز في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط فقط.

