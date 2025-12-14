غلق مركز صحي وإنذار آخرين خلال حملة تفتيش في جمصة

18 حجم الخط

أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، بإشراف مباشر من الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر.

تشديد الرقابة على المنشآت الطبية

وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة موسعة للمرور على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة جمصة، ضمت في عضويتها الدكتورة ولاء نجيب، وممثلين عن المجلس القومي للصحة النفسية، والمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالدقهلية، إلى جانب مفتشي هيئة الدواء المصرية بالدقهلية.

رصد مخالفات الجسيمة داخل أحد المراكز

وخلال أعمال المرور، رصدت اللجنة عددًا من المخالفات الجسيمة داخل أحد المراكز، أسفرت عن إصدار قرار غلق فوري لتعدد وجسامة المخالفات وعدم التزامه باشتراطات الترخيص الممنوح له.

كما تم إنذار مركزين آخرين بسرعة تلافي السلبيات التي تم رصدها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار.

تحرير محضر بمخالفات دوائية متعددة

وفي السياق ذاته، قامت اللجنة بتحرير محضر بمخالفات دوائية متعددة، وتم قيده جنح بقسم شرطة مدينة جمصة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئولين عن المركز المخالف.

لن تتهاون مع أي منشأة طبية خاصة تعمل خارج الإطار القانوني

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب العلاجي، أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة طبية خاصة تعمل خارج الإطار القانوني أو تمثل خطرًا على صحة المواطنين، مشددًا على أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والترخيص.

خطة شاملة لإحكام الرقابة على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لإحكام الرقابة على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتأكد من تقديم خدمات آمنة ومرخصة، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على صحة المرضى وحقوقهم.

