محافظات

وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى السنبلاوين العام

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية بمستشفى السنبلاوين، فيتو
أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، زيارة ميدانية إلى مستشفى السنبلاوين العام لمتابعة أعمال التطوير الجارية في عدد من الأقسام والمنشآت الطبية داخل المستشفى، وذلك برفقة الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور أسامة عباس، نائب مدير إدارة المستشفيات. 

متابعة أعمال تركيب جهاز الرنين المغناطيسي الجديد،

واستهلّ الدكتور الجزار الزيارة بمتابعة أعمال تركيب جهاز الرنين المغناطيسي الجديد، مشددًا على ضرورة الإسراع في تشغيله لدعم خدمات التشخيص بالمستشفى، ثم توجّه إلى قسم الاستقبال للاطلاع على نسب الإنجاز في أعمال التطوير، حيث وجّه بزيادة أسرة الإفاقة إلى ستة أسرة، ورفع عدد أسرة الترياج إلى ثمانية أسرة بما يحقق استجابة أفضل لحالات الطوارئ.  

وتابع وكيل الوزارة جولته بتفقد وحدة العقر مشيدًا بسرعة الانتهاء من تجهيزها وفقًا للمعايير المحددة. كما تفقد الأعمال الإنشائية الجارية في وحدة القسطرة وعمليات القلب المفتوح، موجّهًا بسرعة الانتهاء من العمل قبل نهاية شهر ديسمبر.  

إنشاء العناية المركزة الجديدة بسعة عشرين سريرًا

وشملت الجولة متابعة إنشاء العناية المركزة الجديدة بسعة عشرين سريرًا، بالإضافة إلى تفقد المكان المقترح لإنشاء وحدة التصلب المتعدد ضمن خطة التوسع في الخدمات التخصصية المقدمة للمرضى.

كما اطلع على آخر التجهيزات الخاصة بمركز تأهيل وتنمية قدرات الأطفال الذي وجّه بإنشائه خلال زيارته السابقة، إلى جانب تفقد المكان المخصص لنقل جهاز التعقيم بعد الانتهاء من تجهيزه. 

 جهود إدارة المستشفى في تنفيذ أعمال التطوير 

وأُجريت الزيارة بحضور الدكتور أحمد بدران، مدير المستشفى، ونواب المدير، وأشاد الدكتور حمودة الجزار بجهود إدارة المستشفى في تنفيذ أعمال التطوير، مثمّنًا دعم المجتمع المدني الذي يساهم بشكل واضح في رفع كفاءة المستشفى وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.  

الجريدة الرسمية
