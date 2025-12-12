جهود مكثفة للعلاج الحر بقنا خلال شهر نوفمبر لضبط المنشآت الطبية الخاصة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا أن إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتور خالد همام مدير الإدارة قد واصلت جهودها المكثفة خلال شهر نوفمبر لمتابعة إلتزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير والإشتراطات الصحية.

وذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان نحو إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضبط المخالفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أن فرق العلاج الحر نفذت خلال الشهر الماضي عدة مرورات رقابية وحملات متنوعة علي عدد ٣٣٨ منشأة طبية خاصة مختلفة، أسفر ذلك عن إستصدار قرارات غلق لـ ٢٧ منشأة مخالفة، من بينها مركزان لعلاج الإدمان كانا يعملان دون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة،

كما تم إنذار ١٨ مُنشأة طبية لسرعة تلافي المخالفات المرصودة، على أن تتم معاودة المرور عليها للتأكد من إلتزامها الكامل بالإشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى.

معايير مكافحة العدوى بقنا

وفيما يتعلق بمنظومة تكويد وميكنة التراخيص للمنشآت الطبية، أوضح الدكتور خالد همام أن ادارة العلاج الحر قد قامت خلال شهر نوفمبر بإجراء ١٥٨ عملية مراجعة للملفات المقدمة من طالبي الترخيص، فضلًا عن إصدار الرخص الرقمية للمنشئات المستوفية للإشتراطات المطلوبة .

وأشار " همام " إلى أن إدارة العلاج الحر حررت عددًا من محاضر الأدوية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، وذلك لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول أو صرف المستحضرات الدوائية داخل المنشآت الطبية الخاصة،

مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار إحكام الرقابة وضمان الإلتزام الكامل بالمعايير المنظمة للعمل الطبي.

واختتم وكيل الوزارة، بأن المديرية مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الشهرية بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة وفق الضوابط المعتمدة بما يساهم في حماية صحة المواطنين وتحسين كفاءة وجودة القطاع الطبي الخاص بمحافظة قنا.

