بيلعبوا كرة وفي الرمال، أبرز مظاهر احتفال المواطنين علي شاطئ مدينة جمصة (صور)

رصدت فيتو إقبال المواطنين على كورنيش وشاطئ مدينة جمصة، واستمتاع الكبار والأطفال باللعب بالكرة وفي الرمال ، وكانت مدينة جمصة استعدت بـ 120 منقذا و85 برجا على شاطئ جمصة لتأمين المصطافين على الشاطئ.

حيث واصل المواطنون الإقبال علي شاطئ مدينة جمصة في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، للاستمتاع بالهواء النقي رغم ارتفاع درجات الحرارة.



ووجّه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية برفع كفاءته واستعداده لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، مشددًا على توفير فرق الإنقاذ البحري للتدخل الفوري عند الحاجة، وتكثيف أعمال النظافة وتوفير الخدمات للمصطافين.

إقامة 3 منتجعات سياحية جديدة، وتطوير ورفع كفاءة منتجعين

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه تم الانتهاء من أعمال إقامة 3 منتجعات سياحية جديدة، وتطوير ورفع كفاءة منتجعين، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ مصيف جمصة، وذلك استعدادا لبدء موسم المصيف وتوافد المواطنين على المدينة، إلى جانب أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل المدخل الرئيسي والمداخل والميادين لمدينة جمصة.



خطة الدقهلية لاستقبال عيد الأضحي

أكد محافظ الدقهلية، على توزيع نوبتجيات إجازة عيد الأضحى، والتنسيق بين الوحدات المحلية والزراعة والري وكافة الجهات المعنية، وكلف محافظ الدقهلية، السكرتير العام، بمتابعة ملف مخالفات البناء، ومتابعة الرد على نقاط المتغيرات المكانية أولا بأول، مؤكدا أنه ليس من المقبول أو المسموح التأخير في الرد على نقاط المتغيرات وإنهاء ملفاتها أولا بأول، وشدد على اتخاذ وضع الجاهزية والاستعداد التام للتصدي بكل حسم لمحاولات مخالفات البناء، وتنفيذ الإزالة في المهد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية كل في نطاقه.



تواجد ممثل لكل جهة داخل الشبكة، خلال إجازة العيد

وأكد محافظ الدقهلية، أن غرفة عمليات المحافظة ممثلة في الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، تعمل بالتنسيق والتواصل الكامل مع جميع غرف العمليات في جميع الجهات والوحدات المحلية، وتواجد ممثل لكل جهة داخل الشبكة، خلال إجازة العيد، ونوبتجيات على مدار 24 ساعة للتعامل مع أي طارئ في أي لحظة، والتعامل مع كافة الأزمات على وجه السرعة.



جاهزية المجازر وتوفير الأطباء البيطريين

وشدد محافظ الدقهلية على جاهزية المجازر وتوفير الأطباء البيطريين بها، من أجل إستقبال رؤوس الأضاحي، مؤكدًا على منع الذبح في الشوارع والميادين حفاظًا على البيئة والصحة العامة، كما تم التوجيه باستمرار المتابعة الميدانية والرقابة المشددة من قبل لجان الطب البيطري خلال أيام العيد.

توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة في المنافذ والجمعيات

ووجه المحافظ بمتابعة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة في المنافذ والجمعيات الإستهلاكية بجميع أنحاء المحافظة، واستمرار الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، بالإضافة إلى الرقابة على المخابز والأسواق والمنافذ للتأكد من جودة الخبز وتوفره، كما شدد على التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين لتوفير الشوادر الخاصة ببيع اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

جاهزية المستشفيات وبنوك الدم

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، وجه اللواء "مرزوق" لأهمية أن تكون المستشفيات ومرفق الإسعاف وبنوك الدم عند درجة الاستعداد القصوى، وتوفير أطقم الأطباء والتمريض، والاستعداد الكامل للتعامل مع الحالات الطارئة خلال أيام العيد، وفقًا للمعايير الطبية، والتأكيد على تواجد الفرق الطبية والتمريض طوال اليوم، دون غياب.



التعامل الفوري السريع مع أي أعطال طارئة بالمياه

وأكد المحافظ على ضرورة جاهزية واستعداد مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز على مدار الساعة، مع استمرار تشغيلها دون انقطاع خلال فترة الإجازة، والتعامل الفوري السريع مع أي أعطال طارئة.

وأكد المحافظ على متابعة انتظام حركة النقل العام بالتنسيق بين إدارة المرور والمواقف وتوفير العدد الكافي من المركبات لتسهيل تنقل المواطنين، ومنع وجود أي تكدسات مرورية، وضمان عدم استغلالهم من قبل بعض السائقين خلال إجازة العيد.

خلوا الناس تفرح"، ولن بتجميل ونظافة الشوارع

وشدد المحافظ على القيام بحملة نظافة وتجميل قبل بدء الاحتفالات بالعيد، ورفع كفاءة ومستوى النظافة العامة في كافة الطرق والشوارع والميادين، وقص وتهذيب الأشجار والجزر الوسطى، وفتح الحدائق والمتنزهات العامة مجانًا طوال اليوم أمام المواطنين، مع التأكيد على تعزيز التواجد الأمني والمروري لتسهيل الحركة وضمان أجواء آمنة خلال العيد، قائلًا "خلوا الناس تفرح"، ولن أقبل أي أعذار أو مبررات في التقصير في منظومة النظافة، وهي المعيار الأول لتقييم الأداء، ضمن معايير أخرى.

أكد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في اتخاذ حالة طوارئ تامة لضمان راحة وسلامة المواطنين خلال العيد، مع التأكيد على العمل بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء الدقهلية.

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