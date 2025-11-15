تتجاوز المديونية 2520 مليار جنيه، خبير اقتصادي يحذر من أكبر استدانة للحكومة في مصر

18 حجم الخط

استدانة الحكومة المصرية، حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، مما جاء في تقرير وكالة "بلومبرج"، التي ذكرت أن الحكومة المصرية تخطط لاستدانة 2520 مليار جنيه في 3 أشهر فقط، موضحًا أن ذلك يأتي مع إضافة 161 مليار جنيه لخدمة الدين، و30 مليار خدمة دين في عام 2026.

أكبر استدانة للحكومة في تاريخ مصر

وأكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن استدانة الحكومة، الذي يتجاوز 2.5 تريليون جنيه لا يتفق مع خفض سعر الدولار المستمر، مطالبًا بترشيد السياسات الاقتصادية، وأن تكون قيمة الجنيه تعكس قيمته الحقيقية.

استدانة الحكومة المصرية 2.5 تريليون جنيه، فيتو

وقال هاني توفيق عن استدانة الحكومة والتحذير منها: "استدانة الحكومة ٢٥٢٠ مليار جنيه (فى ٣ أشهر فقط!!!)، بالاضافة إلى ١٦١ مليار دولار للدين الخارجي، وكذا ٣٠ مليار دولار خدمة دين فى ٢٠٢٦، كلها لا تتفق مع خفض سعر الدولار المستمر وأثر ذلك السلبي على الميزان التجارى والسياحة. المطلوب ترشيد السياسات، وجنيه مصرى يعكس قيمته الحقيقية".

جدير بالذكر أن وكالة "بلومبرغ" ذكرت في تقرير لها، نشرته مؤخرًا، أن الحكومة المصري تخطط لأكبر استدانة فصلية محلية في تاريخ مصر، حيث يتجاوز الدين 2.5 تريليون جنيه خلال الربع الجاري من العام المالي الحالي.

الحكومة تخطط لطرح أدوات دين متنوعة

وأشار التقرير إلى أن خطة الحكومة تشمل طرح أدوات دين متنوعة، أبرزها أذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه تمثل 81% من الإجمالي، وسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه، كما تتضمن الطروحات صكوكًا سيادية محدودة بقيمة 20 مليار جنيه فقط.

طرح صكوك سيادية وأذون خزانة، فيتو

وأوضح تقرير "بلومبرج" أنه وفقًا لبيانات رسمية، فالخطة تشمل طرح صكوك سيادية بقيمة 20 مليار جنيه، فيما رفعت وزارة المالية مستهدفاتها للاقتراض المحلي بنحو 7%، مقارنة بالربع السابق، فضلًا عن سندات الخزانة ثابتة والمتحركة العائد وتمثل 18% من الطروحات بقيمة 462 مليار جنيه، أما الصكوك السيادية فتمثل أقل من 1 بالمئة فقط بقيمة 20 مليار.

