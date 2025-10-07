مدبولي يكشف موقف عجز المدرسين وكثافة الفصول وملامح تطوير الثانوية العامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير المناهج التعليمية عملية ديناميكية ومتغيرة باستمرار، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة لم تكن معروفة قبل سنوات، وبالتالي ضرورة تحديث المناهج بشكل مستمر ومستدام لمواكبة سرعة النمو والتطور في كافة العلوم.

وأضاف:"المناهج لازم تتغير علشان تواكب اللي بيحصل، وهناك علوم ومهن جديدة تظهر وأخرى تختفي أو تندثر".

انخفاض كثافة الفصول وانتظام الدراسة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الكثافة الطلابية بالفصول انخفضت بشكل كبير خلال العامين الماضي والحالي، حيث أصبح عدد الطلاب في الفصل الواحد أقل من 40 طالبًا بدلًا من أكثر من 100 طالب سابقًا.

ولفت إلى أن هذا ساهم في زيادة انتظام الدراسة وحضور الطلاب بالمدارس إلى أكثر من 88%، وهو ما يمثل بداية عملية التطوير التعليمي الفعلي.

القضاء على عجز المدرسين وتطوير البكالوريا

وأكد مدبولي أن القضاء على عجز المدرسين وتطوير المناهج يسير جنبًا إلى جنب، مشيرًا إلى أن البكالوريا جزء من تطوير المنظومة التعليمية، موضحًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى القضاء على ما كان يُعرف بـ "كابوس الثانوية العامة".

وختم رئيس الوزراء بالقول: "خلال عامين لن يكون هناك بعبع الثانوية العامة، وستصبح العملية التعليمية أكثر تنظيمًا وفاعلية".

