ورشة توعوية للعمالة المصرية بالرياض حول نظام العمل السعودي وحقوق العاملين

نظم مكتب التمثيل العمالي بالرياض ورشة عمل توعوية للعاملين المصريين بشركة بتروجين وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة توعية وإرشاد العمالة المصرية بالخارج بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لنظام العمل المعمول به في المملكة العربية السعودية،

وخلال الورشة، تم استعراض حقوق وواجبات العاملين طبقًا لنظام العمل السعودي، كما تم تعريفهم بدور مكتب التمثيل العمالي والخدمات الإلكترونية التي يقدمها المكتب عبر التطبيق الإلكتروني المخصص له، بما يسهل التواصل مع العمالة وتقديم الدعم اللازم لهم.

الإجراءات القانونية المتبعة في حال وقوع أي نزاع عمالي

كما تناول اللقاء شرح الإجراءات القانونية المتبعة في حال وقوع أي نزاع عمالي، وآلية التسوية الودية، بالإضافة إلى عرض لأبرز المبادرات العمالية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية.

حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة العمل على حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتوفير سبل الدعم والإرشاد القانوني لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

