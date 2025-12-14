بإجمالي 86 محضرًا، تموين الوادي الجديد تحقق حصادًا مكثفًا بحملاتها الرقابية الأسبوعية

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، خلال الفترة من 7 ديسمبر حتى 13 ديسمبر 2025، عددا من الحملات بلغ عددها ( 27 ) حملة تفتيشية شاملة، بإجمالي عدد منشآت تم المرور عليها بلغت (277) منشأة تغطى مختلف الأنشطة التجارية والتموينية.

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات، حيث تم تحرير:

ـ 69 محضرًا في أسواق الجملة والتجزئة، تركزت حول مخالفات متعلقة بالأسعار والإعلان عنها، وعدم الإفصاح عن البيانات، وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، وبيع سلع منتهية الصلاحية.

ـ 17 محضرًا في قطاع المخابز، لعدد من المخالفات أبرزها عدم الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف، أو عدم وجود شهادة صحية، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة إعلان.

وبذلك يصل إجمالي عدد المحاضر ( 86 ) محضرًا حررها مفتشو المديرية خلال الأسبوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

خطة رقابية مستمرة لمتابعة السلع

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، كما حثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، للمساهمة في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأكدت وكيل تموين الوادي الجديد، استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع سليمة وآمنة.

وأهابت مديرية التموين بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر:منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959 أو من خلال رسائل الصفحة.

