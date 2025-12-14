الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل دعوى سحب ترخيص مدرسة خاصة شهيرة وقعت بها أحداث مؤسفة لـ 11 يناير

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل  أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة خاصة  ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي، وذلك لما وقع بها من أحداث مؤسفة بشأن التعدى على طلاب لجلسة 11 يناير المقبل.

 ضحايا مدرسة شهيرة

وقال المحامي وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة شهيرة: إنه أقام دعوى قضائية أمام  مجلس الدولة، طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها، وصفها بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، على حد قوله.

 

وأضاف أن الوقائع محل التحقيق كشفت، بحسب الدعوى، عن تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يُفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنعها من الاستمرار في النشاط، حمايةً للطلاب وذويهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدرسة خاصة مجلس الدولة أولى جلسات الدعوى الترخيص القانونية وقائع إجرامية جسيمة

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تعقد ندوة لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة

الإدارية العليا تواصل جلساتها للفصل في 31 طعنا على انتخابات 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

بعد قليل، نظر دعوى سحب ترخيص مدرسة خاصة شهيرة شهدت أحداثا مؤسفة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

مساعد وزير الداخلية يعلن عدد الطلاب المقبولين فى كلية الشرطة لعام 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

عباقرة ولكن مجهولون.. تقي الدين الراصد، رائد التكنولوجيا والهندسة

لا يحتاجون إليها، علي جمعة يكشف سر عدم الصلاة على الشهداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads