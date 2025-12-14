تأجيل دعوى سحب ترخيص مدرسة خاصة شهيرة وقعت بها أحداث مؤسفة لـ 11 يناير

18 حجم الخط

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة خاصة ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي، وذلك لما وقع بها من أحداث مؤسفة بشأن التعدى على طلاب لجلسة 11 يناير المقبل.

ضحايا مدرسة شهيرة

وقال المحامي وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة شهيرة: إنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها، وصفها بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، على حد قوله.

وأضاف أن الوقائع محل التحقيق كشفت، بحسب الدعوى، عن تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يُفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنعها من الاستمرار في النشاط، حمايةً للطلاب وذويهم.

