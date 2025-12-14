حزب الغد يتقدم بمقترح لتعديل قوانين الانتخابات الأربعة لرئيس مجلس الشيوخ

18 حجم الخط

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد: إن الحزب انتهى من اعداد ورقة سياسات دقيقة بمقترحات لتعديل قوانين الانتخابات الاربعة، وفى مقدمتها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنواب وقانون مجلس الشيوخ.

إضافة مواد جديدة الى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ١٤

وأكد رئيس حزب الغد، على ان الحزب سيتقدم بها رسميا الى رئيس مجلس الشيوخ لمناقشتها واقتراح تعديل تلك القوانين على مجلس النواب، مبينا أن مجلس الشيوخ هو المنوط دستوريا وفقا لنص المادة ٢٤٨ من الدستور بالتفكير المستقبلى والتطوير للنظام الديمقراطى وتوسيد دعائمة.

وطالب رئيس حزب الغد بإضافة مواد جديدة الى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ١٤ وتعديلاته بعد ملاحظة أنه فى باب الجرائم الانتخابية والعقوبات عليها بالقانون الحالى خلو القانون من أى عقوبات على رؤساء اللجان الانتخابية حالة ارتكابهم جرائم انتخابية، بينما القانون يقتصر فقط على الجرائم التى تقع من المرشح او الناخب فقط، مبينا أن هذا خلل يجب تعديله.

خلو قانون المباشرة من النص على حق الناخب فى متابعه محاضر الفرز

وأوضح موسى أن خبراء الحزب لاحظوا خلو قانون المباشرة أيضا من النص على حق الناخب فى متابعه محاضر الفرز العددى وقصر ذلك على حق المرشح فقط، رغم أن الناخب هو صاحب الحق الاصلى والفعلى قبل المرشح وهو مايتطلب الزام الهيئة قانونا بنشر محاضر الفرز على موقعها الالكترونى فور الانتهاء منها، بالاضافة الى أهمية الزام الهيئة تحديد حد اقصى لعدد الناخبين باللجنة الفرعية لايتجاوز ٥ الاف ناخب مع الزام الهيئة بإختيار المدارس التى تحتوى اماكن متسعه للجان الفرعية وبها مسرح مدرسى.

وأضاف بأنه فيما يخص قانون مجلس النواب ٤٦ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته وقانون تقسيم الدوائر ١٧٤لسنة ٢٠ وتعديلاته، يرى الحزب ان حجم دوائر القائمة الحالى تعجيزى لكل الاحزاب السياسية، ويجبرها على التكتل لتشكيل قائمة واحدة على الاكثر وان حجم دوائر القائمة الحالى يقتل المنافسة الحزبية ويضر بنسبة مشاركة الناخبين وأن حجم دوائر القائمة وبعض دوائر الفردى لايدعم المشاركة السياسية ولا يدعم الحياة الحزبية ويحول بين الاحزاب السياسية والمشاركة ويتصادم مع مبتغى الدستور فى مادته الخامسة التى تؤكد ان النظام السياسى قائم على تعدد الاحزاب.

لكل محافظة قائمة مستقلة بها و تقسيم الجمهورية الى ٢٧ دائرة

واقترح "رئيس الغد" أن تكون لكل محافظة قائمة مستقلة بها وكذلك تقسيم الجمهورية الى ٢٧ دائرة فى نظام القائمة بدلا من ٤ دوائر فى نظام القائمة المطلقة الحالى أو حتى مضاعفة دوائره الى ٨ دوائر على الاقل او ١٠ دوائر بدلا من ٤، على ان تقسم قائمة جنوب الى ٣ قوائم على الاقل شمال ووسط وجنوب الصعيد بلا من قائمة واحدة وقائمة شرق الى ٣ قوائم

محافظات سيناء ومحافظات القناة والشرقية ودمياط، وقائمة وسط وجنوب الدلتا الى قائمتين على ان تكون القاهرة والقليوبية قائمة وحدهما بالاضافة الى تقسيم قائمة غرب الى قائمتين.

إلغاء دوائر الفردى ذات المقاعد الاربعة

وأشار موسى الى مطالبة حزب الغد بإلغاء دوائر الفردى ذات المقاعد الاربعة وتقسيمها الى دائرتين بدلا من واحدة، مطالبا بإلغاء دوائر الفردى ذات المقاعد الثلاثة وقسمتها الى دائرتين احدهما لها مقعد واحد، وكذلك اعادة النظر فى تقسيم دوائر الشيوخ اسوة بالنواب ايضا وتعديل القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠ وتعديلاته الاخيرة.

ونبه رئيس حزب الغد على اهمية المساواة بين المرشح بالنظام الفردى والمرشح على القائمة فى رسوم التأمين وتحديد حد أقصى للدعاية للقائمة أسوة بالفردى، فلايجوز أن يلزم المرشح الفردى بحد اقصى نصف مليون جنيه للحملة الانتخابية له ولا يحدد حد اقصى للانفاق للقائمة.

