بعد تعديل قوانين الانتخابات.. أستاذ قانون يدعو لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

قال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعى: إن التعديلات الأخيرة التى قام بها مجلس النواب بشأن تعديل قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر، كان من الأفضل أن يتم معها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بهدف إحكام وترشيد التشريعات.

قانون مجلس النواب

وأوضح فوزى، في تصريح خاص، أن التعديل التشريعى الذى تم في شهر مايو الماضي، كان يتضمن تعديل حجم الدوائر الانتخابية في نظام القوائم، حيث استبدل نص المادة (4/ الفقرة الأولى) من قانون مجلس النواب بالنص الآتى،: تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة منهما..."



وأضاف، أن وفقا لذلك التعديل تم زيادة حجم الدائرتين الكبيرتين من 100 إلي 102 مرشح، وتخفيض عدد الدائرتين الصغيرتين من 42 إلي 40 مرشح فقط لكل منها.

قانون مباشرة الحقوق السياسية

وقال فوزى: إن ذات نص المادة موجود في قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 4 وبالتالي كان يتطلب تعديله أسوة بالتعديل الذى جرى في قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، حيث مازال نص المادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية حاليا علي:"تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (٤٢) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۱۰۰) مقعد لكل منها.."

خلل تشريعي

وحول مدى تسبب ذلك في خلل تشريعي من عدمه، أوضح فوزى، أن لا يوجد أى خلل، لأنه يمكن أن نقول إن إلغاء ذلك النص قد تم بشكل ضمنى.

وتابع، ولكن حتى لا يُترك الأمر للاجتهاد أومواجهة صعوبات أحيانًا في التطبيق، فلابد من تعديلها من منطلق إحكام التشريعات.

