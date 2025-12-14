هونج كونج والهند في المقدمة، آسيا تتصدر صفقات بيع الأسهم عالميا

18 حجم الخط

تصدرت آسيا الأسواق العالمية في نشاط بيع الأسهم هذا العام، مدعومة بانتعاش قوي في هونج كونج وإقبال قياسي على الطروحات في الهند.

بيع الأسهم في الأسواق العالمية

وشهدت هونج كونج تحولا ملحوظا بعد فترة من الركود، حيث قفزت قيمة الصفقات - بما فيها الطروحات العامة الأولية والطرح الخاص والمبيعات الكبيرة - إلى نحو 73 مليار دولار، محتلة صدارة آسيا والمركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 2013.

وقادت الشركات الصينية هذا الزخم عبر صفقات ضخمة، مثل جمع شركة "كونتمبوراري أمبيركس تكنولوجي" 5.3 مليار دولار في مايو، وإصدارات خاصة لكل من "بي واي دي" و"شاومي" تجاوزت 5 مليارات دولار لكل منهما.

وتمدد النشاط ليشمل أسواقا آسيوية أخرى، حيث ضمت القارة أربعة من أكبر خمسة أسواق عالمية لبيع الأسهم هذا العام، هي هونج كونج، تليها الهند، ثم بر الصين الرئيسي واليابان، ويتوقع إدراج قرابة 300 شركة في هونغ كونغ مستقبلًا.

من جهتها، سجلت الهند عاما قياسيا للطروحات العامة للعام الثاني على التوالي، متجاوزةً 20 مليار دولار، مدعومةً بتدفق استثمارات الأفراد والصناديق.

وتستعد شركات كبرى مثل "جيو بلاتفورمز" التابعة لريلاينس لإدراجات ضخمة العام المقبل.

ورغم الأداء القوي - حيث حققت الإدراجات في هونج كونج متوسط عائد يقارب 50% - يبدي خبراء حذرا من التقييمات المرتفعة وضعف أداء بعض الأسهم بعد الإدراج في الهند، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذا الزخم، كما أن العوامل الجيوسياسية وتقلبات السوق تظل تحديات مؤثرة.

من المتوقع أن يستمر النشاط القوي في النصف الأول من 2026، مدفوعًا بانتهاء فترات حظر بيع أسهم بعض المساهمين وموجة جديدة من الإدراجات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم.

