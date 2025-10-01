خيبة أمل في وول ستريت، كيف تنظر أسواق آسيا وأوروبا للإغلاق الحكومي الأمريكي؟

بعيدا عن المعركة السياسية بين قطبي إدارة أكبر حكومة في العالم، الولايات المتحدة، الديمقراطيين (الأقلية) والجمهوريين، حزب الرئيس دونالد ترامب، (الأغلبية)، تباينت ردود أفعال سوق الأسهم العالمية.

في الولايات المتحدة خيب آمال «وول ستريت» لتفتح العقود الآجلة على تراجعات جماعية عاكسة اتجاها صاعدا ومكاسب قوية بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، نهاية تداولات الربع الثالث من العام وآخر جلسات شهر سبتمبر، بينما عمقت الأسهم المرتبطة بأسهم التكنولوجيا في من تراجعاتها لليوم الرابع على التوالي، في حين أغلقت الأسهم الصينية، اليوم الأربعاء، لعطلة العيد الوطني، إلا أنها أنهت تداولات الثلاثاء على ارتفاع.

تراجع العقود الآجلة

انخفضت العقود الآجلة للمؤشر «داو جونز» 0.51% عند مستويات 46450 نقطة، ونزلت العقود الآجلة لـ«مؤشر ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6%، عند مستويات 6700 نقطة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.65% عند 24740.

ارتفاع أسهم وول ستريت

ارتفعت الأسهم الأمريكية مع نهاية آخر جلسات سبتمبر، رغم خطر إغلاق الحكومة الأمريكية في ظل خلاف حزبي حول مشروع الموازنة المؤقتة، ووسط تقييم بيانات عززت احتمالات مواصلة الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

ازداد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.18% إلى 46397 نقطة، عند مستوى قياسي مسجلًا ارتفاعات شهرية 1.87% وفي ثلاثة أشهر 5.22%/، وارتفع مؤشر «مؤشر ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41% إلى 6688 نقطة، مرتفعًا بنسبة 3.53% في سبتمبر، وبنسبة 7.80% في الربع الثالث، وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع لأسهم التكنولوجيا 0.31% إلى 22660 نقطة، مرتفعا بنسبة 5.61% في سبتمبر وبنسبة 11.24% في ثلاثة أشهر.

بدء إغلاق الحكومة الأمريكي

في غضون ذلك بدء إغلاق الحكومة الفيدرالية رسميا، وأعلن البيت الأبيض بعد منتصف ليل الثلاثاء مباشرة عبر موقعه الإلكتروني: «الديمقراطيون أغلقوا الحكومة الأمريكية».

ويصر الجمهوريون على أن الديمقراطيين بحاجة للموافقة ببساطة على تمديد التمويل الحالي سبعة أسابيع إضافية، بينما يطالب الديمقراطيون أن يتضمن أي مشروع قانون للتمويل تمديدا لدعم الرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن تقود خطوة الإغلاق الحكومي إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين وإغلاق مجموعة من البرامج والخدمات الرئيسية.

الأسواق المالية في الصين

أغلقت الأسواق المالية في الصين أبوابها اليوم الأربعاء في عطلة رسمية احتفالا بالعيد الوطني الذي يوافق الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، والتي تتزامن في الوقت ذاته مع عطلة الأسبوع الذهبي.

في غضون ذلك فتحت الصين سوق عقود الخيارات المالية أمام المستثمرين الأجانب أمس الثلاثاء، في خطوة تندرج ضمن جهود بكين المتزايدة لتعزيز جاذبية الأصول المقومة باليوان.

عند نهاية تعاملات الثلاثاء، صعد مؤشر «شنتشن المركب» بنسبة 0.45% عند 2519 نقطة، وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.5% ليغلق عند 3882 نقطة، وازداد مؤشر «سي إس آي 300» نحو 0.45% عند 4640 نقطة.

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية

انخفضت المؤشرات اليابانية في أولى جلسات شهر أكتوبر، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح للاستفادة من مكاسب النصف الأول من السنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل، وعند إغلاق تداولات الأربعاء، انخفض مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.85% عند 44550 نقطة.

وتراجع نظيره الأوسع نطاقًا «توبكس» بنسبة 1.35% عند 3094 نقطة، كما تراجع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.658%، في حين انخفضت العملة الأميركية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.5% عند 147.19 ين.

أداء المؤشرات في أوروبا

تباين أداء المؤشرات الإقليمية، رغم التوترات الجيوسياسية في القارة العجوز، في وقت يجتمع القادة الأوروبيون في كوبنهاجن اليوم لمناقشة تدابير تعزيز الأمن في القارة.

وفي الأيام الأخيرة ازدادت نبرة التصعيد بين الدول الكبرى في أوروبا وروسيا مع احتدام المواجهات في أوكرانيا تزامنا وموجة من انتهاكات المجال الجوي في دول مثل الدنمارك وبولندا ورومانيا وإستونيا، حيث صعدت عوائد السندات السيادية لأجل 10 سنوات في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا.

وارتفع اليورو مقابل العملة الأميركية حوالي 0.2% إلى مستويات 1.1747 دولار، وازداد مؤشر «يورو ستوكس 600» بنسبة 0.41% إلى 560.5 نقطة، بحلول الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1% إلى 23890 نقطة، وأضاف «كاك 40» الفرنسي 0.1% إلى قيمته وصولًا إلى 7901 نقطة.

كما ارتفع «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.7% إلى 9416 نقطة، وانخفض مؤشر «إيبكس35» الإسباني 0.4 % عند 15418 نقطة، ونزل مؤشر «فوتسي إم آي بي» في إيطاليا ما نسبته 0.3% عند 42608 نقطة.

